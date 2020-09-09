Netflix'e Yeni Türk Filmi Geliyor: Mücadele Çıkmazı

Netflix'e Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Mücadele Çıkmazı isimli film geliyor. Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Şimdi ise ikinci Türk filmi Mücadele Çıkmazı geliyor. İşte Mücadele Çıkmazı filmi hakkında merak edilenler.

Mücadele Çıkmazı Yakında Netflix'te Olacak

OGM Pictures, Mücadele Çıkmazı filminin çekimlerinin geçtiğimiz hafta tamamlandığını açıkladı. Filmin senaryosunun Ercan Mehmet Erdem’e ait olduğu ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Başrolde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu, geçtiğimiz hafta çekimleri tamamlanan yeni filmimiz Mücadele Çıkmazı yakında Netflix’te!@cagatayulusoyy @netflixturkiye #MücadeleÇıkmazı #OGMPictures pic.twitter.com/HQhDrBf5k0 — OGM Pictures (@OgmPictures) September 8, 2020

Netflix Türkiye tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda da "Yollarımız yine kesişti @cagatayulusoyy #MücadeleÇıkmazı yakında sadece Netflix’te! #MenajerimiAra" cümlelerine yer verildi.

Mücadele Çıkmazı filminin fragmanın ne zaman yayınlanacağı ve konusunun ne olacağı şu an için bilinmezliğini korumakta. Filmin fragmanı yayınlandığında sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.

Sizler Netflix'e gelecek olan yeni Türk filmi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!