Netflix'in Yeni Ücretsiz Abonelik Planı Hakkında Yeni Detaylar

Birkaç hafta önce Netflix'in bir dizi reklamı zorunda tutarak karşılığında ücretsiz içerik sunmak için bir abonelik planı oluşturduğuna dair söylentiler vardı. Netflix bu yeni reklamlı abonelik planını ücretsiz sunmakta kararlı gibi görünüyor çünkü bu sayede fiyat artışları nedeniyle platformdan ayrılanları ve hiç abone olmayanları platforma kazandırmayı amaçlıyor.

Netflix şu anda anlaşmaları yeniden müzakere etmek ve böylece Netflix'teki içeriği reklam desteği ile ücretsiz planına dâhil edebilmek için Hollywood stüdyoları ve yapım şirketleriyle görüşüyor. Netflix, 2023'ün başlarında platformda yayına gireceği söylenen reklam destekli abonelik planlarını yakında başlatacak.

Ücretsiz İzleyemeyeceğiniz İçerikler Olacak

Bu ücretsiz olacağı iddia edilen reklamlı abonelik planı için Netflix, kısa süre önce ticari ve teknolojik bir ortak olarak Microsoft ile iş birliğini duyurdu. Öte yandan Netflix yöneticileri, yaklaşmakta olan reklam destekli planın bundan sonra platformda mevcut olan tüm içeriği sunmayacağını da doğruladı ancak Netflix'in bu yeni reklam destekli abonelik planında hangi içeriklerin yer almayacağı belirsiz.

Müzakere anlaşmalarının detaylarına gelince, Netflix yöneticileri görüştükleri stüdyolardan henüz bahsetmedi. Wall Street Journal daha önce Warner Bros., Universal ve Sony Pictures ile anlaşmaları için pazarlık yapmaya çalıştıklarını bildirmişti. Tüm bunlarla birlikte Netflix'in kendine ait tüm yapımlarının ücretsiz reklamlı abonelik planınında yer alacağını tahmin etmek pek de zor değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.