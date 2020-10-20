Netflix Yeni Yayınlanacak Yerli Dizi ve Filmlerini Duyurdu

Netflix Türkiye'de üretilecek ve 190 ülkede aynı anda yayına girerek heyecan verici yeni projelerini, önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak yapımlarını tanıttığı içerik sunumunda duyurdu. İşte Netflix'te yayınlanacak yeni yerli dizi ve filmler.

Netflix'te Yayınlanacak Yerli Dizi ve Filmler

Merakla beklenen Fatma, 50m2 ve Mücadele Çıkmazı içeriklerinin yanı sıra İlk kez açıklanan 9 Kere Leyla ve Azizler filmlerinden de ilk görüntüler yayınlandı.

Fatma'dan İlk Kareler

Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir “temizlikçi” olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür. Yükselen yeteneklerden Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk rol alıyor. Fatma’nın 2021’de yayınlanması planlanıyor.

50m2'ye Yakından Bakış

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltugunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk’ü görüyoruz. Dizi 27 Ocak 2021’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

Mücadele Çıkmazı

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait. Mücadele Çıkmazı, 15 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

9 Kere Leyla

Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış and Alican Yücesoy yer alıyor. Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla'dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır.

Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğininin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır. 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020'de sadece Netflix'te yayınlanacak.

Azizler

Berkun Oya’nın kaleme aldığı filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor. Azizler,8 Ocak’ta sadece Netflix’te.

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.

Dünyanın dört bir yanında beğeniyle izlenecek Türkçe içeriklere yatırım yapmaya devam eden Netflix, kısa süre içinde yapımına başlanacak yeni orijinal projelerini de duyurdu: