Netflix'e Bu Yaz Gelecek Filmler Neler?

Netlix'e bu yaz gelecek filmler belli oldu. Dünyanın en popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine önümüzdeki aylarda çok sayıda içerik eklenecek. Peki, Netflix kullanıcılarını bu yaz hangi yapımlar bekliyor? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Netflix'e Bu Yaz Gelecek Filmler Listesi

Her Şey Yok Olur – 29 Nisan 2021

– 29 Nisan 2021 Ailem Robotlara Karşı – 30 Nisan 2021

– 30 Nisan 2021 Canavar Harmon – 7 Mayıs 2021

– 7 Mayıs 2021 Penceredeki Kadın – 14 Mayıs 2021

– 14 Mayıs 2021 Ölüler Ordusu – 21 Mayıs 2021

– 21 Mayıs 2021 Baggio: İlahi At Kuyruğu – 26 Mayıs 2021

– 26 Mayıs 2021 Ghost Lab – 26 Mayıs 2021

– 26 Mayıs 2021 Mavi Mucize – 27 Mayıs 2021

– 27 Mayıs 2021 Carnaval – 2 Haziran 2021

– 2 Haziran 2021 Awake – 9 Haziran 2021

– 9 Haziran 2021 Sihirli Ejder – 11 Haziran 2021

– 11 Haziran 2021 Kaykaycı Kız – 11 Haziran 2021

– 11 Haziran 2021 Bir Eksik – 18 Haziran 2021

– 18 Haziran 2021 Zordur Bu Dünya – 18 Haziran 2021

– 18 Haziran 2021 Kimsin Sen? – 23 Haziran 2021

– 23 Haziran 2021 The Ice Road – 25 Haziran 2021

– 25 Haziran 2021 America: The Motion Picture – 30 Haziran

– 30 Haziran Tek Çare Aşk – 29 Temmuz 2021

– 29 Temmuz 2021 Emekli Ajan – 30 Temmuz 2021

– 30 Temmuz 2021 Kızıl Gökler – Temmuz 2021

– Temmuz 2021 Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor – Temmuz 2021

– Temmuz 2021 Sevgilimden Son Mektup – Temmuz 2021

– Temmuz 2021 Delidolu 3 – 11 Ağustos 2021

– 11 Ağustos 2021 Sweet Girl – 20 Ağustos 2021

– 20 Ağustos 2021 He's All That – 27 Ağustos 2021

– 27 Ağustos 2021 Beckett – Ağustos 2021

Dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde çok ciddi oranda arttı. COVID-19 döneminde vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın hizmeti üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Dijital yayın servisi, düzenli olarak yeni içerikler ekleyerek kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformunun kütüphanesine önümüzdeki aylarda çok sayıda içerik eklenecek. Netflix, yaz mevsimi boyunca kullanıcılara yeni filmler sunmaya hazırlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre bu ay içerisinde 7 adet film kullanıcılar ile buluşacak. popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesine haziran ayında toplamda 9 adet film yayımlanacak. İçerik kütüphanesine temmuz ayında beş adet film eklenecek. Ağustos ayında ise dört adet filmin ekleneceği açıklandı. Platformun içerik kütüphanesine eklenecek filmler arasında izleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen yapımlar da yer alıyor.