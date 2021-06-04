Netflix'in 200 Milyon Dolarlık Süper Kahraman Dizisi İptal Edildi!

Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy iptal edildi. Geçtiğimiz ay ilk sezonu yayımlanmaya başlayan dizinin yayın hayatı 1 ay gibi kısa bir sürede sona erdi. Peki, oldukça yüksek bütçe ile çekilen Jupiter's Legacy neden iptal edildi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Netflix'in Süper Kahraman Dizisi Jupiter's Legacy Neden İptal Edildi?

İlk sezonu 7 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan Jupiter's Legacy için üzücü bir karar alındı. Alınan karar sonucunda 200 milyon dolarlık bütçe ile çekilen süper kahraman dizisi iptal edildi. Dizinin bir ay gibi kısa bir sürede iptal edilmesi oldukça şaşırtıcı bir durum.

6,8 IMDb puanına sahip olan Jupiter's Legacy'nin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor. Dizinin ilk sezonunu izleyicilerin bir kısmı beğenirken bir kısmı ise pek beğenmemişti. Görünüşe göre yüksek bütçe ile çekilen dizi beklentilerin altında kaldı. Süper kahraman dizisinin ilk sezonunu dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan yapım, Mark Millar ve Frank Quitely'nin çizgi romanlarından uyarlandı. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Josh Duhamel, Ben Daniels ve Leslie Bibb bulunuyor. Dizinin Netflix sayfasındaki tanıtım yazısı şu şekilde:

"Onlar, süper kahramanların ilk nesli. Ancak görevi çocuklarına teslim ederken iki nesil arasındaki gerilim yükselir ve eski kurallar geçerliliğini yitirir."

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix, Mark Millar'ın çizgi romanı Super Crooks'un animasyon dizisi için kollarını sıvadı. Aktarılan bilgilere göre Super Crooks, Jupiter's Legacy ile aynı kurgusal evrende geçecek.

Japonya merkezli animasyon stüdyosu Bones Studio tarafından üzerinde çalışılan Super Crooks, kötü karakterleri konu alacak. Şimdiden çok sayıda çizgi roman hayranı tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan dizinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Yapıma ilişkin detaylı bilgi çok yakında paylaşılacaktır.

Popüler dijital yayın platformunun 200 milyon dolar bütçe ile çekilen Jupiter's Legacy isimli süper kahraman dizisini iptal etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Jupiter's Legacy dizisi başarılı mıydı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.