Netflix'te En Çok İzlenen Filmler ve Diziler Açıklandı
Netflix'te en çok izlenen filmler ve diziler listeleri paylaşıldı. İçerikler izlenme süresi ve hane sayısı olmak üzere iki kategoride ele alındı. İşte detaylar!
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti Netflix'te en çok izlenen filmler ve diziler belli oldu. Bridgerton'un birinci sezonu hem hane sayısına hem de izlenme süresine göre en fazla izlenen dizi olmayı başardı.
Netflix'te En Çok İzlenen Filmler ve Diziler Listesi
Popüler dijital yayın platformu Netflix, en fazla izlenen dizileri ve filmleri paylaştı. Paylaşılan listelerde içerikler izlenme süresi ve hane sayısı olmak üzere iki farklı kategoride ele alındı. Bridgerton'un ilk sezonu hem hane sayısına hem de izlenme süresine göre en fazla izlenen dizi oldu. İşte Netflix'te en çok izlenen filmler ve diziler!
Netflix Ekim 2021 İçerikleri Belli Oldu
Netflix Ekim 2021 içerikleri duyurdu. Kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix'in kütüphanesine önümüzdeki ay sabırsızlıkla beklenen pek çok içerik eklenecek.
Hane Sayısına Göre En Fazla İzlenen Netflix Filmleri
- Extraction - 99 milyon
- Bird Box - 89 milyon
- Spenser Confidential - 85 milyon
- 6 Underground - 83 milyon
- Murder Mystery - 83 milyon
- The Old Guard - 78 milyon
- Enola Holmes - 77 milyon
- Project Power - 75 milyon
- Army of the Dead - 75 milyon
- Fatherhood - 74 milyon
İzlenme Süresine Göre En Fazla İzlenen Netflix Filmleri
- Bird Box - 282 milyon saat
- Extraction - 231 milyon saat
- The Irıshman - 215 milyon saat
- The Kissing Booth 2 - 209 milyon saat
- 6 Underground - 205 milyon saat
- Spenser Confidential - 197 milyon saat
- Enola Holmes - 190 milyon saat
- Army of the Dead - 187 milyon saat
- The Old Guard - 186 milyon saat
- Murder Mystery - 170 milyon saat
Hane Sayısına Göre En Fazla İzlenen Netflix Dizileri
- Bridgerton 1. Sezon - 82 milyon
- Lupin 1. Kısım - 76 milyon
- The Witcher 1. Sezon - 76 milyon
- Sex/Life 1. Sezon - 67 milyon
- Stranger Things 3. Sezon - 67 milyon
- La Casa De Papel 4. Sezon - 65 milyon
- Tiger King 1. Sezon - 64 milyon
- The Queen's Gambit - 62 milyon
- Sweet Tooth 1. Sezon - 60 milyon
- Emily in Paris 1. Sezon - 58 milyon
İzlenme Süresine Göre En Fazla İzlenen Netflix Dizileri
- Bridgerton 1. Sezon - 625 milyon saat
- La Casa De Papel 4. Sezon - 619 milyon saat
- Stranger Things 3. Sezon - 582 milyon saat
- The Witcher 1. Sezon - 541 milyon saat
- 13 Reasons Why 2. Sezon - 496 milyon saat
- 13 Reasons Why 1. Sezon - 476 milyon saat
- You 2. Sezon - 457 milyon saat
- Stranger Things 2. Sezon - 427 milyon saat
- La Casa De Papel 3. Sezon - 426 milyon saat
- Ginny & Gergoia 1. Sezon - 381 milyon saat
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