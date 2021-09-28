Netflix'te En Çok İzlenen Filmler ve Diziler Açıklandı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti Netflix'te en çok izlenen filmler ve diziler belli oldu. Bridgerton'un birinci sezonu hem hane sayısına hem de izlenme süresine göre en fazla izlenen dizi olmayı başardı.

Netflix'te En Çok İzlenen Filmler ve Diziler Listesi

Popüler dijital yayın platformu Netflix, en fazla izlenen dizileri ve filmleri paylaştı. Paylaşılan listelerde içerikler izlenme süresi ve hane sayısı olmak üzere iki farklı kategoride ele alındı. Bridgerton'un ilk sezonu hem hane sayısına hem de izlenme süresine göre en fazla izlenen dizi oldu. İşte Netflix'te en çok izlenen filmler ve diziler!

Hane Sayısına Göre En Fazla İzlenen Netflix Filmleri

Extraction - 99 milyon Bird Box - 89 milyon Spenser Confidential - 85 milyon 6 Underground - 83 milyon Murder Mystery - 83 milyon The Old Guard - 78 milyon Enola Holmes - 77 milyon Project Power - 75 milyon Army of the Dead - 75 milyon Fatherhood - 74 milyon

İzlenme Süresine Göre En Fazla İzlenen Netflix Filmleri

Bird Box - 282 milyon saat Extraction - 231 milyon saat The Irıshman - 215 milyon saat The Kissing Booth 2 - 209 milyon saat 6 Underground - 205 milyon saat Spenser Confidential - 197 milyon saat Enola Holmes - 190 milyon saat Army of the Dead - 187 milyon saat The Old Guard - 186 milyon saat Murder Mystery - 170 milyon saat

Hane Sayısına Göre En Fazla İzlenen Netflix Dizileri

Bridgerton 1. Sezon - 82 milyon Lupin 1. Kısım - 76 milyon The Witcher 1. Sezon - 76 milyon Sex/Life 1. Sezon - 67 milyon Stranger Things 3. Sezon - 67 milyon La Casa De Papel 4. Sezon - 65 milyon Tiger King 1. Sezon - 64 milyon The Queen's Gambit - 62 milyon Sweet Tooth 1. Sezon - 60 milyon Emily in Paris 1. Sezon - 58 milyon

İzlenme Süresine Göre En Fazla İzlenen Netflix Dizileri