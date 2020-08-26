Neuralink'in Çalışan Demosu Gösterilecek!

Elon Musk tarafından kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink, uzun bir süredir beyin - makine arayüzü üzerinde çalışıyor. Musk daha öncesinde yaptığı açıklamalarda beyin gücünün desteklenerek yapay zekaya ayak uydurması gerektiğinden defalarca bahsetti ancak şu anda amaç çok daha basit: Zihninizle telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kontrol etmek.

Neuralink'in Çalışan Demosu Neler Sunacak?

Şirketin 'iplik' olarak adlandırdığı saçtan dahi ince esnek elektrotlarla kurulması planlanan bağlantı, SpaceX ya da Tesla ile karşılaştığında çok daha iddialı bir duruş sergiliyor gibi gözüküyor. Mevcut beyin - makine arayüzü cihazları bu iş için sert elektrotlar kullanır. Öte taraftan esnek elektrotları yerleştirmek çok daha hassas bir sürecin parçası olarak daha zorludur.

Pek çok bilim insanı Musk'ın bu projesini feçli bireylere ve nörolojik bozukluğa sahip kişilere yardım edebileceği için memnuniyetle karşıladı. Öte taraftan bazı kişiler bu cihazların gelecekteki kullanımı ile ilgili argümanların henüz kanıtlanmış olmaktan çok uzak olduğunu ve zaman çizelgelerinin de aşırı iyimser olduğunu vurguluyor.

Öte taraftan Musk'ın yaptığı açıklamalar dahilinde Neuralink'in çalışan bir demosu, cuma günü yayınlanacak. Şu an için etkinliği nasıl izleyebileceğinizi bilmiyoruz ancak şirketin YouTube kanalına göz gezdirmenizde fayda var. Peki siz Neuralink hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.