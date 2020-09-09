Neuralink 'Fazla Abartılıyor' Olabilir!

Kısa bir şekilde Neuralink, insan beynini bilgisayara bağlamayı hedefleyen beyin - makine arayüzü olarak öne çıkıyor. Temelde pek çok alana odaklanan bu projenin parkinson ve depresyon gibi çeşitli hastalıkları da tedavi edebileceği iddia ediliyor. Buna ek olarak düşünce gücü ile fiziksel hareketler yapabilmeye de olanak sunabilir. Peki Neuralink gerçekten de bu kadar başarılı mı yoksa gereğinden fazla mı abartılıyor?

Neuralink Abartılıyor mu?

Newcastle Üniversitesi bünyesinde görev alan ve sinirsel arayüzler alanında yoğunlaşan Prof. Dr. Andrew Jackson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı.

"Bu sunumda devrim niteliğinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak beyne çok sayıda elektrot yerleştirmenin mühendislik açısından zorluklarını çözmeye çalışıyorlar. Mühendislik dili ile konuşursak 1024 elektrot kanalı ile bu işi yapmak, en azından bugünlerde, pek de etkileyici değil ama bunu kablosuz olarak aktarmak gerçek bir son teknoloji ürünü. Robotik yerleştirme de iyi."

"Asıl soru, beyinden gelen tüm bu verilerle ne yapacağınızdır. Tanıtımlar bu açıdan etkileyici değildi ve daha öncesinde yapılmamış hiçbir şeyi göstermiyordu."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Neuralink ile sunulan devrimsel bir değişiklikten söz etmek mümkün mü yoksa siz de Prof. Andrew Jackson'ın görüşleri ile benzer fikirlere mi sahipsiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.