Neuron EV, TORQ İsimli Elektrikli Tırı Tanıttı

Dünyanın giderek daha fazla elektrikli araç kullanmaya başladığı şu günlerde, yeni tanıtımlar yapılıyor. Son olarak Neuron EV isimli bir şirket elektrikli tır tanıtımı gerçekleştirdi. İşte elektrikli araçlar ile ilgili haberimizin detayları.

Şirketin böyle bir araç tanıtımı yapması zaman olarak biraz ilginç. Hyundai, hidrojenle çalışan bir tır konseptini bundan sadece birkaç ay önce tanıtmıştı. Tesla ise elektrikli tır modeli olan Semi ile sektördeki yerini alacak. Şirket, Semi’nin üretimine önümüzdeki sene başlamayı planlıyor, bu yüzden TORQ, hem Semi’ye hem de Hyundai’nin konseptine rakip olacak gibi görünüyor.

Elektrikli tırlar 2020 yılında çok sevilecek

Lojistik ağının önemli bir bölümü tırlar yardımı ile gerçekleşiyor. Bu nedenle sera gazlarının bu kadar fazla ortaya çıkmasının nedenleri arasında tırlar da yer alıyor.

Daha temiz bir çevre için duyarlı davranmaya çalışan otomotiv şirketleri, bütün araçlarda elektrik kullanmaya gayret ediyor. Böylece sera emisyonu ile ilgili önemli bir gelişme kaydediliyor. Her ne kadar çevre kirliliği önemsense bile burada rekabet bir hayli fazla. Hem Tesla hem de Hyundai ile rekabet etmek zorunda kalacak olan bu kuruluş, dersine iyi çalışmak zorunda.

Şirket, ‘Renewable Energy Plaza (Yenilenebilir Enerji Plazası)’ isimli bazı alanlar kuracak ve buralarda araçların bakımı gerçekleşecek. Peki sizce bu tür elektrikli araçlar çevre kirliliğini önleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.