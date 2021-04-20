NASA Uzay Aracı Rekor Kırdı: Güneş'e Dünya'dan 50 Kat Daha Uzakta

New Horizons'ın Güneş'e olan mesafesi açıklandı. NASA'nın 15 yıl önce fırlattığı ve hala önemli bilgiler sağlayan New Horizons uzay sondası, Güneş'e Dünya'dan 30 kata daha fazla uzakta bulunuyor. Uzay aracının Plüton hakkında gönderdiği bilgiler uzayın derinliklerini keşfetmemizi sağlıyor.

NASA'nın New Horizons uzay aracı, 2006 lansmanından bu yana birkaç kez tarih yazdı. İlk fırlatma sırasında Plüton bir gezegendi, ancak 2015'te yakın çekim fotoğraflarını gönderdiğinde Plüton bir cüce gezegen haline geldi.

Ardındann Kuiper Kuşağı'nın derinliklerine uçtu ve Arrokoth'un ilk görüntülerini teslim etti. Şimdi ise 50 astronomik birimlik bir mesafeye ulaşan yalnızca beşinci insan yapımı nesne olmasıyla rekor kırıyor.

New Horizons'ın Güneş'e olan mesafesi açıklandı

New Horizons 50 astronomik birim (AU) uzaklığa ulaşarak Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 ve Voyager 2'ye katıldı. Plüton'a 30 AU uzakta ve New Horizons sadece dokuz yılda Plüton'a yaklaşmayı başardı.

New Horizons, tarih yazmak için tasarlandı. 19 Ocak 2006'da saatte 36.400 mil (saatte 58.500 kilometre) hızla gönderilen sonda, Dünya'dan fırlatılan en hızlı insan yapımı nesneydi.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yaklaşık 93 milyon mile (150 milyon kilometre) eşittir. New Horizons, Güneş Sistemi'nden çıkış yapmak için yeterli hıza sahip, ancak Voyager 1'i geçemeyecek. Voyager, yer çekimi desteği sayesinde saniyede 17 kilometreye hıza sahipken, New Horizons ise saniyede 13 kilometre hızla hareket ediyor.

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda New Horizons Operasyon Müdürü Alice Bowman, "Bu kadar uzakta bir şeyi hayal etmek zor. Bu mesafeyi somut kılan şeylerden biri, Dünya'da uzay aracının talimatlarımızı almasıdır. Talimatlar neredeyse 14 saat içerisinde alınıyor ve bu, aşırı mesafeyi gerçek kılıyor" dedi.

50 AU uzaklığa ulaştıktan sonra NASA, New Horizon'un kamerasını Voyager 1'e çevirdi ve bir fotoğraf çekti (yukarıda). 1977'den kalma uzay aracını görmek pek mümkün değil ancak, dairenin gösterdiği bölgenin ortasında bulunuyor.

New Horizons hala sağlıklı ve NASA, Plüton çevresinde dolaşabileceğini düşünüyor. Dünyadaki ekip, uzay aracının yolunu taramak için Japon Subaru gözlemevi gibi güçlü teleskoplar kullanıyor. NASA'nın beklentilerine göre, sondada yer alan nükleer batarya, 2030'ların sonlarına kadar güç vermeye devam edecek.