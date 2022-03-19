New State Mobile McLaren Automotive ile Ortaklığını Duyurdu!

New State Mobile, mart güncellemesi artık yayında ve McLAREN automotive ortaklığını duyurdu. Android ve iOS'ta mevcut olan güncelleme, yeni bir Survivor Pass, yenilenmiş bir Erangel haritası, yeni bir silah, silah özelleştirme seçenekleri ve daha fazlasını kapsıyor. İşte detaylar!

New State Mobile ve McLaren Automotive Güçlerini Birleştirdi

KRAFTON, Inc. bugün NEW STATE MOBILE’ın Mart güncellemesinin Android ve iOS'ta yayınlandığını duyurdu. Bu güncelleme, battle royale oyununun McLaren Automotive ile ortaklığının lansmanını da beraberinde getiriyor ve 765LT süper otomobil artık oyunda mevcut durumda. Mart güncellemesi ayrıca yeni bir Survivor Pass, yenilenmiş bir Erangel haritası, yeni bir MG3 silahı, Vector ve Mini-14 için ek silah özelleştirme yuvaları sunuyor.

NEW STATE MOBILE'ın lüks süper otomobil üreticisi McLaren Automotive ile yaptığı iş birliği, oyuna daha hafif, daha güçlü ve en yüksek düzeyde sürücü etkileşimi sunan 765LT'yi tanıtıyor. 765LT, "Longtail" McLarens serisinin en yenisi ve McLaren'ın şimdiye kadarki en gelişmiş ve ilgi çekici LT modelidir. Oyuncular şimdiye kadarki en güçlü LT'yi deneyimlemek için Troi ve Erangel'e artık giriş yapabilirler veya sınırlı bir McLaren 765LT Sandığı aracılığıyla özel araç görünümlerini elde edebilirler.

765LT’nin beş farklı renk seçeneği bulunmaktadır: McLaren Turuncusu, Armatür Yeşili, Gün Batımı Turuncusu, Yıldırım Mavisi ve New State Özel. Mart güncellemesi ile oyuna eklenen diğer önemli özelliklerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz:

Survivor Pass Vol. 5: Mart Güncellemesi, NEW STATE MOBILE’a gelen Project Justice'ten Cynthia Strong’un olduğu yeni bir Survivor Pass'ı tanıtıyor. Oyuncular tüm hikaye görevlerini tamamlayarak Cynthia Strong'un kostümlerini ve karakter görünümünü kazanabilirler. Premium Pass yükseltmesini seçen oyuncular ayrıca Cynthia Strong'un Shadow Assassin kostümünü edinecekler.

Erangel Düzenlemeleri: Erangel, Erangel'in kuzey adasının güneybatı bölgesine odaklanan bir güncelleme aldı. Avanpost, haritada yeni bir konum olarak gelirken, taş ocağına bir fabrika ve Feribot İskelesi'ne yeni bir loot yeri eklendi. Bu eklemeler, Erangel'e giriş yapan oyunculara yeni bir loot ve savaş deneyimi vaat edecek.

Yeni Silah - MG3: MG3, 7,62 mm cephane kullanan ve rakip oyuncuları tamamen yenebilecek 75 mermi kapasiteli bir şarjöre sahip, tam otomatik bir LMG'dir. Silahın iki atış hızı bulunmaktadır - 660 RPM ve 990 RPM, varsayılan atış hızı 990 RPM olarak ayarlanmıştır ve 990 RPM ayarındaki herhangi bir silaha göre en fazla DPS'yi verir. Bu yeni silah, her haritada bulunan yardım paketlerinde ortaya çıkacak ve Troi - Chester’daki polis karakolunda bulunan silah kutusunda ortaya çıkması da mümkün.

Yeni Silah Özelleştirmeleri: Mart güncellemesi ile Vector ve Mini-14 silahları artık silah özelleştirmelerini ve süresini daha da geliştirmek için ikinci bir özelleştirme yuvasına sahipler. Vector, silahın yeniden yükleme hızını önemli ölçüde azaltma pahasına 45 mermi tutabilen bir tambur şarjör donanabilir. Mini-14'te artık stabiliteyi, geri tepme kontrolünü güçlendirecek ve ADS hızını azaltacak taktiksel stok eklentileri için açık bir stok yuvası var.

Mevsim Aktiviteleri: Yeni güncellemeyle beraber yeni sezonu ve baharın başlangıcını kutlamak için kiraz çiçeği temalı bir lobi ve çeşitli etkinlikler tanıtılacak. Oyuncular, kiraz çiçeği silahı ve kiraz çiçeği profil çerçevesi gibi çeşitli bahar şenliği ödüllerini edinmek için etkinliklere girebilirler.

New State Mobile’in Mart güncellemesi Android ve iOS kullanıcıları için yayında. Bu yeniliklerden yararlanmak için oyunu güncellemeyi unutmayın. Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesiz üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.