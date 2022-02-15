New State Mobile Yeni Rauntlu Ölüm Oyunu Modunu Tanıttı!

New State Mobile Şubat güncellemesi yeni Rauntlu Ölüm Oyunu Modunu tanıtıyor. Artık Android ve iOS'ta mevcut olan güncelleme, yeni bir Survivor Pass, silahlar, silah özelleştirme seçenekleri ve daha fazlasını kapsıyor. İşte detaylar!

New State Mobile Yeni Rauntlu Ölüm Oyunu Modu

New State Mobile Şubat güncellemesi Android ve iOS'ta artık çıktı. Bu güncelleme ile son hayatta kalan kişi olmak için takımların yarıştığı, 4'e 4 raunt tabanlı bir deneyim olan yeni Rauntlu Ölüm Oyunu (RDM) Modu geliyor. Bu güncelleme ayrıca Survivor Pass Vol. 4, yeni MP5K ve Arbalet silahları, oyun içi klan sistemindeki güncellemeler ve daha fazlasını oyuna ekliyor. Şubat güncellemesi ile oyuna eklenen ana özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Rauntlu Ölüm Oyunu: Rauntlu Ölüm Oyunu 4v4 tur tabanlı bir oyun modudur. Geleneksel ölüm oyunları modlarının aksine, oyuncular elendikten sonra haritada yeniden dirilmeyecekler. Hayatta kalan son takım, turu kazanacak. Takımlar, maçı kimin kazanacağını belirlemek için en iyi yedi seride yarışacaklar. Rauntlu Ölüm Oyununda her takım her tura, birkaç temel silahla ve -RÖO'na özel yeni bir harita olan- Arena'nın karşı bölgelerinde başlayacak. Tipik battle royale maçlarında olduğu gibi, bir raunt başında bir Mavi Alan oluşacak ve raunt ilerledikçe kademeli olarak haritanın merkezine doğru ilerleyecektir.

Rauntlu Ölüm Oyunu 4v4 tur tabanlı bir oyun modudur. Geleneksel ölüm oyunları modlarının aksine, oyuncular elendikten sonra haritada yeniden dirilmeyecekler. Hayatta kalan son takım, turu kazanacak. Takımlar, maçı kimin kazanacağını belirlemek için en iyi yedi seride yarışacaklar. Rauntlu Ölüm Oyununda her takım her tura, birkaç temel silahla ve -RÖO'na özel yeni bir harita olan- Arena'nın karşı bölgelerinde başlayacak. Tipik battle royale maçlarında olduğu gibi, bir raunt başında bir Mavi Alan oluşacak ve raunt ilerledikçe kademeli olarak haritanın merkezine doğru ilerleyecektir. Survivor Pass Vol. 4: Bu güncelleme ile oyuncular artık çeşitli oyun içi ödüller kazanmak için yeni Survivor Pass ile ilerleyebilecekler. Bu Survivor Pass ile oyuncular, NEW STATE MOBILE'daki silah tedariği yapan gruplardan biri olan Mayhem motorcu çetesinden Doug Bikerway'e odaklanan fraksiyon temalı çeşitli görevleri tamamlayabilirler. Hikaye görevlerini tamamlayan oyuncular Doug Bikerway görünümünü kazanabilirler.

Bu güncelleme ile oyuncular artık çeşitli oyun içi ödüller kazanmak için yeni Survivor Pass ile ilerleyebilecekler. Bu Survivor Pass ile oyuncular, NEW STATE MOBILE'daki silah tedariği yapan gruplardan biri olan Mayhem motorcu çetesinden Doug Bikerway'e odaklanan fraksiyon temalı çeşitli görevleri tamamlayabilirler. Hikaye görevlerini tamamlayan oyuncular Doug Bikerway görünümünü kazanabilirler. Yeni Silahlar - MP5K - Arbalet: MP5K, geri tepmeyi yönetmeye yardımcı olmak için çeşitli ekipmanlarla donatılabilen, 9mm bir HMS'dir. Sessiz, uzun menzilli Arbalet artık Troi ve Erangel 2052 haritalarında belirecek.

MP5K, geri tepmeyi yönetmeye yardımcı olmak için çeşitli ekipmanlarla donatılabilen, 9mm bir HMS'dir. Sessiz, uzun menzilli Arbalet artık Troi ve Erangel 2052 haritalarında belirecek. Yeni Silah Özelleştirmeleri: Bu güncellemeyle, M249 silahı artık el kundağının yanına yerleştirilen ve düşman ateşinin silahı yok etmesini önleyen yeni bir kalkan eklentisi ile özelleştirilebilir. Fakat bu özelleştirme, biraz daha yavaş bir nişan hızı süresi ile sonuçlanır.

Bu güncellemeyle, M249 silahı artık el kundağının yanına yerleştirilen ve düşman ateşinin silahı yok etmesini önleyen yeni bir kalkan eklentisi ile özelleştirilebilir. Fakat bu özelleştirme, biraz daha yavaş bir nişan hızı süresi ile sonuçlanır. Klan Sistemi Düzenlemeleri: Önerilen klanlar, oyuncuların ortak ülkelerden klanlarla eşleşmesine yardımcı olmak için Klan Ustasının ülkesine odaklanacak. Oyuncular artık kendilerine en uygun olanı bulmak için bu parametreye göre klan arayabilirler. Klan Ustaları bundan böyle klan amblemlerini çeşitli semboller, arka planlar, renkler kullanarak ve ilerleyen dönemde eklenecek daha fazla seçenekle ayarlayabilirler. Bu Klan Amblemleri, "önerilen klan sayfası" kısmında ve bir klan üyesinin profil sayfalarında gösterilecektir.

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