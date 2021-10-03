New World Karakter Oluşturma Özelliğine Kısıtlama Geldi!

New World karakter oluşturma için kısıtlama kararı alındı. Dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgi gören video oyununda karakter oluşturmak isteyen oyuncular, karakterlerini kısa bir süre ile sınırlı olmak üzere belirli şartları karşılayarak oluşturabilecek.

Piyasaya sürülmesinden itibaren büyük bir ilginin odağında olan oyunun resmi Twitter hesabında oyuncu sayısı açısından kalabalık sunucularda artık karakter oluşturulamayacağı duyuruldu.

Oyuncuların Atlantik Okyanusu'ndaki kurgusal bir ada olan Aeternum'u kolonileştirmekle görevlendirildiği bir mmo oyunu olan New World şu anda dünya çapında yakalamış olduğu büyük popülaritenin getirdiği sorunları çözmekle uğraşıyor.

Bu ne video oyunun geliştiricileri ne de oyuncular için bir sürpriz oldu çünkü video oyununun haziran ayındaki kapalı betasının ilk günden 190 binden fazla eş zamanlı oyuncu görmesinin ardından bunun olması zaten bekleniyordu.

Oyun her ne kadar büyük bir popülerlik yakalamış olsa da bazı aksaklıklarla karşılaştı. Oyunun başlangıçta Mayıs 2020'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu. COVID-19 ile ilgili sorunlardan ötürü Ağustos 2021'e ertelendi. Beta sürümünde yer alan oyunculardan yeterli geri bildirim topladıktan sonra video oyununun çıkışı 1 ay daha ertelendi.

New World, oyuncular tarafından bildirilen hatalar düzeltildikten sonra 28 Eylül 2021 tarihinde oyuncularla buluşturuldu. Görünüşe bakılacak olursa geçen yıldan beri devam eden aksaklıklar hala son bulmuş değil. Oyunun geliştiricileri şimdi de video oyununun popülaritesi yüzünden sorun yaşıyor.

New World Karakter Oluşturma Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

Geçen gün video oyununun resmi Twitter hesabı üzerinden oyuncularla dolu sunucularda yeni karakter oluşturulamayacağı açıklandı. Açıklamada yüksek oyuncu sayısına sahip sunularda karakter oluşturmaya çalışanların hata ile karşılaşacağı bilgisine yer verildi.

New World karakter oluşturma kısıtlamasının ise yakın bir zamanda kalkacağı öngörülüyor. Oyunun geliştirici ekibi, sunucu sayısını arttırmak ve mevcut sunucuların kapasitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Elbette ki New World sunucularının sınırlı kapasiteye sahip olması çoğu oyuncu için bir sürpriz olmadı. Oyunun piyasaya sürüldüğü ilk gün dünyanın dört bir yanından oyuncular video oyununa akın etti ve bunun sonucunda video oyunu daha ilk günden yarım milyondan fazla eş zamanlı oyuncu gördü.