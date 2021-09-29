New World Oyunu Eş Zamanlı Oyuncu Sayısıyla İlk Günden Zirveyi Gördü!

Amazon Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan New World oyunu çıktığı ilk gün oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. MMORPG türündeki video oyunu, Steam'de 700 binden fazla eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

New World Oyunu Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı 707 Bini geçti

Amazon'un yeni oyunu MMORPG türündeki New World, 28 Eylül 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Video oyunu, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki oyun çıktığı ilk gün 707 bin 230 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

New World, piyasaya sürüldüğü ilk gün Steam'de en fazla oynanan oyunlar listesinin ikinci sırasına yerleşmeyi başardı. Steam'de en fazla oynanan oyunlar listesinin ilk sırasında ise son 24 saatte 757 bin 827 eş zamanlı oyuncu ile Counter Strike: Global Offensive yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında 555 bin 891 eş zamanlı oyuncu ile MOBA'nın başarılı bir örneği olan DOTA 2 konumlandı. Dördüncü sırada ise dünyanın en popüler battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds bulunuyor.

New World Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2400 / 4 çekirdekli AMD 3Ghz işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 2GB / AMD Radeon R9 280 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Oynamak için internet bağlantısı gerekiyor. Oyun içi satın alma mevcut.

New World Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-2600K / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390X veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Oynamak için internet bağlantısı gerekiyor. Oyun içi satın alma mevcut.

Amazon Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan New World isimli yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? MMORPG oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.