New York Belediye Başkanı Maaşını Bitcoin ile Alacak

New York Belediye Başkanı Bitcoin'e güveniyor. Yeni New York Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşın Bitcoin ile alacağını söyledi ve Ocak ayında göreve başladıktan sonra şehrini "kripto para birimi endüstrisinin merkezi" yapma niyetinin sinyallerini verdi.

New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams Perşembe günü paylaştığı bir twette New York'un kripto para birimi endüstrisinin bir yer olacağına dair umutlarını belirtmek için ilk üç maaş çekinin Bitcoin ile ödenmesini istediğini söyledi.

Adams'ın Bitcoin ile ödeme almasının fizibilitesi riskli görünüyor. (Şehrin bordrosu buna bile ayarlanmış mı? Bitcoin'in dalgalanan fiyatı ile bu nasıl çalışacak? Vergilendirmesi nasıl olacak?)

Ancak yeni Belediye Başkanı bu konuda net bir mesaj veriyor: Bir belediye başkanı olarak planları. Çünkü kripto para birimini ve Bitcoin'i tamamen görmezden gelecekseniz, muhtemelen böyle bir şey söylemezsiniz.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!