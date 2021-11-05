New York Belediye Başkanı Maaşını Bitcoin ile Alacak

New York Belediye Başkanı Bitcoin'e güveniyor. Yeni New York Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşın Bitcoin ile alacağını söyledi ve Ocak ayında göreve başladıktan sonra şehrini "kripto para birimi endüstrisinin merkezi" yapma niyetinin sinyallerini verdi.

New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams Perşembe günü paylaştığı bir twette New York'un kripto para birimi endüstrisinin bir yer olacağına dair umutlarını belirtmek için ilk üç maaş çekinin Bitcoin ile ödenmesini istediğini söyledi.

Adams'ın Bitcoin ile ödeme almasının fizibilitesi riskli görünüyor. (Şehrin bordrosu buna bile ayarlanmış mı? Bitcoin'in dalgalanan fiyatı ile bu nasıl çalışacak? Vergilendirmesi nasıl olacak?)

Ancak yeni Belediye Başkanı bu konuda net bir mesaj veriyor: Bir belediye başkanı olarak planları. Çünkü kripto para birimini ve Bitcoin'i tamamen görmezden gelecekseniz, muhtemelen böyle bir şey söylemezsiniz.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait! — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021

New York Belediye Başkanı Bitcoin'e güveniyor

Hareket Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ile kripto cüzdanı ölçüm yarışmasının bir parçası. Adams'ın tweeti, Suarez'in bir sonraki maaşını Bitcoin'de alacağını söylemesine yanıt olarak geldi.

CNBC'nin işaret ettiği gibi, her iki belediye başkanı da şehirlerini merkezi olmayan para birimi alanının merkezi yapmaya çalışıyor. Adams, New York'ta kripto yatırımını neyin yavaşlattığını araştırmaya söz verdi ve Suarez, insanların şehre kripto yatırım yapmasına izin veren MiamiCoin adlı bir projeye destek verdi.

Suarez ayrıca şehrin maaş bordrosu ve vergilerinin bir gün Bitcoin ile ödenebileceğini umduğunu söyledi.

Kültürel olarak konuşursak, Miami bir başlangıç ​​​​yaptı: Blockchain.com, ABD operasyonlarını bu yılın başlarında New York'tan Miami'ye taşıdı ve El Salvador'un Başkanı, ülkenin bir Miami konferansında Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini duyurdu.

Herhangi bir siyasi vaat veya gösteride olduğu gibi, eylemler kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşur. Adams aslında Bitcoin'de birkaç maaş çeki almak (veya dolar olarak ödeme almak ve bunları hemen kriptoya dönüştürmek, ki bu çok daha kolay olurdu) sektörde bir hareketlenme yaratmayacak.

Ancak kendisinin ve önde gelen başka bir belediye başkanının bunu yapmaktan bahsediyor olması, liderlerin kripto paranın geleceği hakkında nasıl düşündüklerine dair büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyor.