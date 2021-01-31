New York Oyun Ödülleri 2021 Kazananları Belli Oldu

Her yıl düzenlenen New York Oyun Ödülleri bu seneyi de pas geçmedi. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen tören sırasında, New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı. Detaylar haberimizde.
New York Oyun Ödülleri, ilk olarak 2011 yılında düzenlenmişti. Popüler olması ile her yıl düzenlenmeye başlanan şov, bu yıl bir yenisi ile geri dönüş yaptı. Ancak dünyada etkisi gösteren COVID-19 nedeniyle, ilk defa bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. New York Videogame Critics Circle kurucusu Harold Goldberg ve eski Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime tarafından sunulan törende, yapılan oylamalar sonucunda kazananlar ödüllerini aldılar.
New York Oyun Ödülleri 2021 Kazananları Detayları
New York Videogame Critics Circle Twitch ve Youtube kanalları üzerinden yapılan canlı yayın sırasında gerçekleştirilen törende, Hades Yılın Oyunu için “Big Apple” Ödülü, Genshin Impact En İyi Mobil Oyun için “A-Train” Ödülü, Half-Life: Alyx En İyi Arttırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Oyunu için “Coney Island Dreamland” Ödülü ve Ghost of Tsushima da En İyi Dünya için “Statue of Liberty” Ödülü aldı. Jerry Lawson, John Romero, Brenda Romero ve Hideo Kojima'nın sektördeki başarılarından dolayı Andrew Yoon Legend Ödülü'ne layık görüldükleri şovda, kazananların tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Yılın Oyunu için "Big Apple" Ödülü
- Animal Crossing: New Horizons
- The Last of Us Part II
- Final Fantasy VII: Remake
- DOOM Eternal
- Yakuza: Like A Dragon
- Hades (KAZANAN)
En İyi Çocuk Oyunu için "Central Park Children’s Zoo" Ödülü
- Dreams
- Animal Crossing: New Horizons (KAZANAN)
- Moving Out
- Good Job!
- Drake Hollow
- Sackboy: A Big Adventure
- Astro’s Playroom
En İyi Mobil Oyun için "A-Train" Ödülü
- Roundguard
- Necrobarista
- Creaks
- Little Orpheus
- Good Sudoku
- Genshin Impact (KAZANAN)
- Wide Ocean Big Jacket
En İyi Arttırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Oyunu için "Coney Island Dreamland" Ödülü
- Half-Life: Alyx (KAZANAN)
- Walking Dead: Saints & Sinners
- Dreams
- Paper Beast
- Star Wars Squadrons
En İyi Bağımsız Oyun için "Off Broadway" Ödülü
- Ori and the Will of the Wisps
- The Longing: Patience
- Hades (KAZANAN)
- Fall Guys
- Spiritfarer
- Umurangi Generation
Bir Oyundaki En İyi Müzik için "Tin Pan Alley" Ödülü
- Animal Crossing: New Horizons
- Final Fantasy VII: Remake
- The Last of Us Part II
- Teenage Blob
- Hades (KAZANAN)
- Spider-Man: Miles Morales
- Fuser
- Ghost of Tsushima
En İyi Dünya için "Statue of Liberty" Ödülü
- Ghost of Tsushima (KAZANAN)
- Assassin’s Creed Valhalla
- Final Fantasy VII: Remake
- Microsoft Flight Simulator
- Hades
- Umarangi Generation
- Demon’s Souls
- Cyberpunk 2077 (PC)
En İyi Senaryo için "Herman Melville" Ödülü
- The Last of Us Part II
- If Found
- Assassin’s Creed Valhalla
- Hades (KAZANAN)
- Spider-Man: Miles Morales
- Cyberpunk 2077 (PC)
- Treachery in Beatdown City
Bir Oyundaki En İyi Rol için "Great White Way" Ödülü
- The Last of Us Part II'de Abby rolünde Laura Bailey
- The Last of Us Part II'de Ellie rolünde Ashley Johnson
- Final Fantasy VII: Remake'de Aerith rolünde Briana White
- Tell Me Why'da Tyler Ronan rolünde August Aiden
- Hades'te Lord Hades, Poseidon, Achilles, Charon, The Storyteller ve Asterius rolünde Logan Cunningham (KAZANAN)
- Miles Morales in Spider-Man: Miles Morales'te Miles Morales rolünde Nadji Jeter
- Cyberpunk 2077'de Johnny Silverhand rolünde Keanu Reeves
En İyi Yeniden Yapım için "Freedom Tower" Ödülü
- Final Fantasy VII: Remake (KAZANAN)
- Resident Evil 3
- Mr. Driller: DrillLand
- Black Mesa
- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
- Demon’s Souls
En İyi Esport Takımı için "Captain" Ödülü
- DAMWOM Gaming
- San Francisco Shock
- Red Bull OG (KAZANAN)
- Dallas Empire
- TSM
En İyi Esport Etkinliği için "Shea Stadium" Ödülü
- Street Fighter League
- Overwatch League (KAZANAN)
- League of Legends Worlds
- IEM Katowice
- Mortal Kombat 11 Final Kombat
En İyi Oyun Gazeteciliği için "Knickerbocker" Ödülü
- Maddy Myers
- Jason Schreier (KAZANAN)
- Nicole Carpenter
- Emanuel Maiberg
- Kazuma Hashimoto
- Claire L. Evans
- Zoyander Street
- Ewan Morgan
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