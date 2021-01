New York Oyun Ödülleri 2021 Kazananları Belli Oldu

Her yıl düzenlenen New York Oyun Ödülleri bu seneyi de pas geçmedi. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen tören sırasında, New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı. Detaylar haberimizde.

New York Oyun Ödülleri, ilk olarak 2011 yılında düzenlenmişti. Popüler olması ile her yıl düzenlenmeye başlanan şov, bu yıl bir yenisi ile geri dönüş yaptı. Ancak dünyada etkisi gösteren COVID-19 nedeniyle, ilk defa bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. New York Videogame Critics Circle kurucusu Harold Goldberg ve eski Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime tarafından sunulan törende, yapılan oylamalar sonucunda kazananlar ödüllerini aldılar.

New York Oyun Ödülleri 2021 Kazananları Detayları

New York Videogame Critics Circle Twitch ve Youtube kanalları üzerinden yapılan canlı yayın sırasında gerçekleştirilen törende, Hades Yılın Oyunu için “Big Apple” Ödülü, Genshin Impact En İyi Mobil Oyun için “A-Train” Ödülü, Half-Life: Alyx En İyi Arttırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Oyunu için “Coney Island Dreamland” Ödülü ve Ghost of Tsushima da En İyi Dünya için “Statue of Liberty” Ödülü aldı. Jerry Lawson, John Romero, Brenda Romero ve Hideo Kojima'nın sektördeki başarılarından dolayı Andrew Yoon Legend Ödülü'ne layık görüldükleri şovda, kazananların tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu için "Big Apple" Ödülü

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Final Fantasy VII: Remake

DOOM Eternal

Yakuza: Like A Dragon

Hades (KAZANAN)

En İyi Çocuk Oyunu için "Central Park Children’s Zoo" Ödülü

Dreams

Animal Crossing: New Horizons (KAZANAN)

Moving Out

Good Job!

Drake Hollow

Sackboy: A Big Adventure

Astro’s Playroom

En İyi Mobil Oyun için "A-Train" Ödülü

Roundguard

Necrobarista

Creaks

Little Orpheus

Good Sudoku

Genshin Impact (KAZANAN)

Wide Ocean Big Jacket

En İyi Arttırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Oyunu için "Coney Island Dreamland" Ödülü

Half-Life: Alyx (KAZANAN)

Walking Dead: Saints & Sinners

Dreams

Paper Beast

Star Wars Squadrons

En İyi Bağımsız Oyun için "Off Broadway" Ödülü

Ori and the Will of the Wisps

The Longing: Patience

Hades (KAZANAN)

Fall Guys

Spiritfarer

Umurangi Generation

Bir Oyundaki En İyi Müzik için "Tin Pan Alley" Ödülü

Animal Crossing: New Horizons

Final Fantasy VII: Remake

The Last of Us Part II

Teenage Blob

Hades (KAZANAN)

Spider-Man: Miles Morales

Fuser

Ghost of Tsushima

En İyi Dünya için "Statue of Liberty" Ödülü

Ghost of Tsushima (KAZANAN)

Assassin’s Creed Valhalla

Final Fantasy VII: Remake

Microsoft Flight Simulator

Hades

Umarangi Generation

Demon’s Souls

Cyberpunk 2077 (PC)

En İyi Senaryo için "Herman Melville" Ödülü

The Last of Us Part II

If Found

Assassin’s Creed Valhalla

Hades (KAZANAN)

Spider-Man: Miles Morales

Cyberpunk 2077 (PC)

Treachery in Beatdown City

Bir Oyundaki En İyi Rol için "Great White Way" Ödülü

The Last of Us Part II'de Abby rolünde Laura Bailey

The Last of Us Part II'de Ellie rolünde Ashley Johnson

Final Fantasy VII: Remake'de Aerith rolünde Briana White

Tell Me Why'da Tyler Ronan rolünde August Aiden

Hades'te Lord Hades, Poseidon, Achilles, Charon, The Storyteller ve Asterius rolünde Logan Cunningham (KAZANAN)

Miles Morales in Spider-Man: Miles Morales'te Miles Morales rolünde Nadji Jeter

Cyberpunk 2077'de Johnny Silverhand rolünde Keanu Reeves

En İyi Yeniden Yapım için "Freedom Tower" Ödülü

Final Fantasy VII: Remake (KAZANAN)

Resident Evil 3

Mr. Driller: DrillLand

Black Mesa

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Demon’s Souls

En İyi Esport Takımı için "Captain" Ödülü

DAMWOM Gaming

San Francisco Shock

Red Bull OG (KAZANAN)

Dallas Empire

TSM

En İyi Esport Etkinliği için "Shea Stadium" Ödülü

Street Fighter League

Overwatch League (KAZANAN)

League of Legends Worlds

IEM Katowice

Mortal Kombat 11 Final Kombat

En İyi Oyun Gazeteciliği için "Knickerbocker" Ödülü