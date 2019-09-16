New York'tan Devrim Niteliğinde Elektronik Sigara Kararı

Son zamanlarda pek çok yerde başlayan elektronik sigara yasakları, hızla yayılmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar sigaradan daha zararsız olduğu şeklinde yapılan reklamlarla insanlar arasında popülerleşen elektronik sigara, özellikle aroması sebebiyle pek çok akciğer hastalığına ve ölüme sebep olmakta. Gençler arasında kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın sebep olduğu zararların hızla artmasının ardından, ülkeler de bu konuya yönelik adımlar atmaya başladı.

Bu konuda adım atan eyaletlerden birisi de New York oldu. Hükümetin bu konuda harekete geçmesini beklemeyen New York Valisi, aromalı elektronik sigaraların yasaklanmasını içeren bir acil durum eylemini duyurdu. Elektronik sigarada özellikle genç kitlenin hedeflendiğini belirten Vali, bu hareketlerin "kasten ve umarsızca" devam ettirildiğini belirtti.

Bununla birlikte asgari alım yaşını 18'den 21'e yükseltecek olan plan, elektronik sigara şirketlerine soruşturma ve okullarda bilinçlendirme programlarını da bünyesinde içeriyor. Yetkililere göre lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 27'si elektronik sigara ürünlerini kullanıyor. Bu oranın 2014 yılına göre yüzde 160 daha fazla olduğunu belirten yetkililer, bu kişilerin yüzde 19'unun aroma nedeniyle ve yüzde 27'sinin sigara yerine bu ürünü tükettiğini belirtti.

Elektronik sigaraların güvenli olduğunu iddia eden şirketleri suçlayan vali, erken kardiyovasküler ve solunumsal problemlere yol açabileceğini belirtti. Diğer devletlerin veya eyaletlerin benzer bir uygulamayı sürdürmek isteyip istemeyecekleri belli olmasa da, New York eyaletinin bu adımının oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.