New York Times'tan Türkiye Açıklaması: "Çok Daha Yaygın Olabilir"

New York Times tarafından yapılan haberde ülkemizin açıklanan resmi rakamlara kıyasla daha vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğu iddia edildi. İşte New York Times'ın Türkiye açıklaması hakkında merak edilen detaylar!

New York Times Türkiye Açıklamasında Nelere Değindi?

New York Times yaptığı özel haberde Türkiye'de açıklanan ölüm oranları hakkında bazı detaylara değindi. Söz konusu habere göre ülkemizde açıklanan ölüm oranlarının gerçek oranlara göre daha düşük olduğu iddia edildi. Yani New York Times'a göre ülkemizdeki ölüm sayısı açıklananın daha üstünde.

İstanbul'daki veriler üzerinden değerlendirme yapan NYT, son iki yılın verileri ile kıyaslandığında 9 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ölüm sayısının 2,100 kişi daha fazla olduğuna dikkat çekti.

NYT haberin devamında bunun direkt olarak salgınla alakalı olmayabileceğini vurguladı. Buna karşın ölümlerdeki artışın salgınla birlikte yaşanmasının fark edilmeyen vakalarla ilgili olabileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu durumun ülkemize özel olmadığını vurgulamakta fayda var. Nitekim geçtiğimiz günlerde Fransa Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada "Sağlık yetkilileri sadece hastanelerde yaşamını yitirenleri sayıyor ve doğrulanmamış koronavirüsü vakalarına otopsi uygulamıyor. Hastanedeki vakalar, genel ölüm oranının çok küçük bir kısmını gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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