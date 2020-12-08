Newton, Piramitleri Araştırarak Kıyamet Tarihini Bulmayı Denedi

Newton, piramitleri araştırarak kıyamet tarihini bulmuş olabilir mi? Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan "Newton'ın Piramit kağıtları", ünlü fizikçinin piramitlerden yola çıkarak kıyamet tarihini araştırdığını gösteriyor.

Tarih boyunca pek çok insan gibi, Newton da Mısır'daki piramitlerin metafiziksel öneme sahip olduğuna inanıyordu ve onların “sırlarını” ifşa etmek için yıllarca inceledi. Newton popüler olarak yer çekimini keşfetmesiyle biliniyor olsa da, yazdığı notlarda kıyamet tarihiyle ilgili birtakım araştırmalar yaptığı gözlemlendi.

Guardian'da yer alan habere göre Newton, piramitleri inşa edenlerin kullandığı ölçü birimini ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Eski Mısırlıların Dünya'yı ölçebildiklerini ve Keops Piramidi'nin kübitini açarak Dünya'nın çevresini hesaplayabileceğini düşünüyordu. Bunun da kendisini diğer kadim ölçülere götüreceğini, Süleyman Mabedi'nin mimarisini ve boyutlarını ortaya çıkaracağını düşünüyordu.

Newton'ın piramidolojiye olan ilgisinin Hıristiyan inançlarıyla bağlantılı olduğu da biliniyor. Araştırmacılara göre Newton, kıyametin ayrıntılarına ilişkin sırların Keops Piramidi'nin altında sakladığını düşünüyordu. Tüm bu düşüncelerini ele aldığı notları keşfeden araştırmacılar, bir dizi notu Sotheby's'de açık artırmada satışa sunulacak.

Newton, piramitlerden kıyamet tarihini bulmuş olabilir mi?

Sir Isaac Newton tarafından kaleme alınan yangından zarar görmüş üç sayfa not, Keops Piramidi'nin sırlarını ve tekniklerini çözmeye yönelik saplantılı arayışını ortaya koyuyor. Newton'ın 17. yüzyıldaki karalamalarına göre, yapıların ölçümlerinin kıyameti tahmin etmesine yardımcı olabileceğine inanıyordu.

Açık artırmayı gerçekleştirecek Sotheby's, "Giza'daki piramitler sadece antik dünyanın hayatta kalan en büyük mimari harikaları değil: Newton için, diğerleri gibi, derin sırların kilidini açabilecek bir anahtardı" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Büyük Piramit, İncil'deki kehaneti anlamasına yardımcı olabilirdi, kıyametin zamanlamasıyla ilgili bir bilgiye götürebilirdi. Ayrıca yer çekimi teorisi için kanıt sağlayabileceğini düşünmüş olabilir."

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, "Newton'ın Piramit kağıtları" için ana teklif 280.000 £ (370.000 dolar) seviyesinde olacak. Yani önümüzdeki günlerde bir müzayede alıcısı, Newton'un piramidoloji fikirlerini yakından okuma şansına sahip olabilir.