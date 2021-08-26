Next In Game Final Heyecanı Başlıyor

Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmasına destek olmak amacı ile düzenlenen Next In Game, ön eleme değerlendirmesinin ardından final sürecine girmeye hazırlanıyor. Türkiye'deki oyun ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin çeyrek final değerlendirmesi yarın açıklanacak.

Next In Game'de Final Sürecine Hazırlıklar Başladı!

Geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla başlayan Next In Game kayıtları, 13 Ağustos 2021 tarihinde son kayıtlar ve dijital projelerin teslimi ile son bulmuştu. 17 Ağustos tarihindeki ön eleme değerlendirme duyurusunun ardından yarışmanın final sürecine de girilmiş oldu.

Jüriler arasında Tamindir.com'un Kurucusu Caner Bayraktar, Ege Teknopark İş Geliştirme Koordinatörü Anıl Baybura, Yemeksepeti E-Spor Pazarlama Sorumlusu Aren Ünal, EGİAD Girişimcilik & İnovasyon Komisyonu Başkanı Cem Elmasoğlu ve Taleworlds Kıdemli Oynanış Tasarımcısı Cihan Şekercioğlu gibi isimler yer alıyor.

Yarışmanın takvimine geçtiğimizde 27 Ağustos tarihinde çeyrek final değerlendirme duyurusunun ve 03 Eylül tarihinde yarı final değerlendirme duyurusunun yapılacağını görüyoruz. Finale kalan projeler İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İsmet İnönü Merkezi'nde sunumlarını yapacak ve ödül kazanan projeler burada ilan edilecek. Final süreci ise 09 Eylül - 12 Eylül aralığındaki dört güne yayılacak.

Birincilik Ödülü

30.000 TL Para Ödülü

İzmir, İstanbul, Ankara ve Denizli'de Ortak Çalışma Alanları ve Birebir Koçluk Fırsatları

Mentorlük Desteği (İZKA)

Mentor ve Duyuru Desteği (İzmir Ticaret Odası ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi)

İzQ Hizmetlerinden Bir Ay Ücretsiz Yararlanma Hakkı

Mentorlük Desteği (MadRooster Game Audio Lab)

İnceleme Yazısı ve Pazarlama Desteği

İkincilik Ödülü

20.000 TL Para Ödülü

İzmir, İstanbul, Ankara ve Denizli'de Ortak Çalışma Alanları ve Birebir Koçluk Fırsatları

Mentorlük Desteği (İZKA)

Mentor ve Duyuru Desteği (İzmir Ticaret Odası ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi)

İzQ Hizmetlerinden Bir Ay Ücretsiz Yararlanma Hakkı

İnceleme Yazısı ve Pazarlama Desteği

Üçüncülük Ödülü

10.000 TL Para Ödülü

İzmir, İstanbul, Ankara ve Denizli'de Ortak Çalışma Alanları ve Birebir Koçluk Fırsatları

Mentorlük Desteği (İZKA)

Mentor ve Duyuru Desteği (İzmir Ticaret Odası ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi)

İzQ Hizmetlerinden Bir Ay Ücretsiz Yararlanma Hakkı

İnceleme Yazısı ve Pazarlama Desteği

Yarışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilir ve etkinlik sayfasına göz atabilirsiniz.