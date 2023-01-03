Next@Acer Basın Toplantısı Gerçekleştirildi: İşte Son Model Acer Bilgisayarları

2023'ün ilk büyük tanıtımlarından biri fiyat-performans açısından güçlü ürünleriyle adından söz ettirmeyi başaran Acer'dan geldi. 3 Ocak'ta gerçekleştirilen [email protected] etkinliğinde firmanın yeni ürünleri tanıtıldı.

Predator Helios 18, Swift Go ve yeni mönitörlerin yanında Acer SpatialLabs TrueGame Ultra yazılımı da tanıtılan ürünler arasında yerini aldı.

2023 Acer Dizüstü Bilgisayarları ve Oyuncu Monitörleri

Predator Helios 18 Dizüstü Bilgisayar

Swift Go Dizüstü Bilgisayar

Acer Predator X45 ve X27U Oyuncu Monitörleri

Predator Helios 18

RTX 4080 grafik kartına sahip olan ilk dizüstü bilgisayarlardan Predator Helios 18, muhteşem oyun deneyimi arayanların bir numarılı numaralı tercihi olacak gibi duruyor. Predator Helios 18'de yer alan 13. nesil Intel Core i9 işlemci, masaüstü bilgisayar deneyimi taşınabilir kılıyor.

32 GB DDR5 belleğe sahip olan Predator Helios 18'de 2 TB SSD yer alıyor. Ekran tarafında da oldukça iddialı olan Acer Predator Helios 18, 250 Hz Mini LED, 165/240 Hz IPS WQXGA ve 165 Hz IPS WUXGA olmak üzere üç farklı seçenek ile öne çıkıyor.

Swift Go

Taşınabilirlik ve yüksek performans arayanların tercihi olabilecek olan Swift Go, 13. nesil i7 Intel işlemcisi, OLED ekranı ve gelişmiş renk paletiyle dikkat çekiyor.

%90 ekran-gövde oranına sahip olan cihaz, True Black 500 ile birlikte profesyonel derecede renk kalitesi sunuyor. 14,5 inç 2,8 K ve 16 inç 3,2 K olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ile gelen Acer Swift Go, yalnızca 1,25 kg ağırlığında.

Yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkması beklenen Acer Swift Go'nun 16 inç modeli 799 dolar, 14 inç modeli ise 849 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Acer Predator X45 ve X27U Oyuncu Monitörleri

Acer'ın konferansta tanıttığı bir diğer ilgi çekici ürünler de oyuncu monitörleri oldu. Her geçen gün daha fazla firmanın yer almaya başladığı monitör sektörüne Predator X45 ile güçlü bir adım atan Acer, kullanıcılara yüksek performans ve kalite sunuyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi 45 inçlik devasa bir ekrana sahip olan Acer Predator x45, 240 Hz yenileme hızı ve OLED paneliyle dikkat çekiyor. 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip olan monitör, 800R değerinde Curved tasarımıyla oyun deneyimini artırıyor.

Uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkan Predator X27U, 2560 x 1440 OLED panele ve 240 Hz ekran yenileme hızına sahip.

Acer dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte entegre çalışan monitörlerden Predator X45 1699 dolar, Predator X27U ise 1099 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.