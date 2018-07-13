Neymar'ın Kendini Yere Atma Sevdası Oyun Oldu

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda sosyal medyanın gündemini Neymar’ın kendini yere atma sevdası oluşturmuştu. 360 dakika oyunda kalan Neymar, bunun 14 dakikasını yerde geçirirken, o anlar en sonunda oyun oldu.

Rusya Dünya Kupası 2018 organizasyonu, yine milyarlarca insanı ekran başına çekmeyi başarırken, izleyiciler iyi futbol ve şık hareketler görmek için televizyonlarını açmışlardı. Ronaldo, Mbappe, Messi, Quaresma ve Neymar gibi oyunculardan estetik hareketler görmek isteyenler bir nebze olsun amaçlarına da ulaşmışlardı. Ronaldo’nun harika performansı, Mbappe’nin Belçika maçında verdiği pas, Messi’nin denemeleri ve Querasma’nın İran’a attığı gol gibi futbola dair heyecanı arttıran anlara Neymar’ın da eklenmesi beklenirken, Neymar sakatlık numaralarıyla gündeme gelmişti.

Rakip futbolculardan aldığı en küçük temastan sonra kendini yere bırakan, yere bırakmakla kalmayıp, saniyelerce yuvarlanan Neymar, sosyal medyanın gündeminin üst sıralarına oturmuştu. Brezilya’nın kupadan elenmesiyle Neymar’ın kendini yere atmaları biraz olsun unutulsa da bugün Keep Neymar Rolling isimli bir oyun yayınlandı.

İnternet tarayıcısı üzerinden oynanabilen oyunda amacınız Neymar’ın üzerine tıklayarak, takla atmasını sonsuza kadar sürdürmek olurken, oyunun yayınlanmasının ardından milyonlarca kişi internet sitesine tıkladı.

Keep Neymar Rolling oynayanlar bugüne kadar Neymar’a toplanda 13 milyondan gazla takla attırırlarken, 12 bin kilometreden fazla yol almasını sağladılar. Bir hayli ilginç ve başlayınca bırakamayacağınız oyunu oynamak için ise bu adrese tıklamanız yeterli.