NFC Teknolojisi Önümüzdeki 5 Yıl İçinde Yeni Bir Boyut Kazanabilir

Son yılların popüler temassız ödeme aracı NFC, sosyal hayata sağlamış olduğu kolaylıklar sebebiyle tercih edilmeye devam ediliyor. NFC teknolojisi kişileri aktarma, ödeme yapma gibi birçok işlevi temassız bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

NFC İle İlgili Gelecek Planlar Açıklandı

Birçok teknoloji şirketinin ortak kararı ile kurulan NFC Forumu, 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan NFC teknolojileri hakkında bilgiler verdi. Verilen bu bilgilerin en başında, menzilini artırmak bulunuyor. Halihazırda, 5 milimetre uzaklıktan çalışan teknoloji bu mesafeyi dört ila altı katına çıkarmayı planlıyor.

NFC teknolojisinde yaşanacak bir diğer gelişme ise şarj kapasitesinin yükseltilmesi olacak. Forum yapmış olduğu açıklamada 1 watt olan şarj hacmini 3W'a yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

NFC formu gerçekleştirmeyi hedefledikleri bu gelişmelerin yanında tek dokunuşla birden fazla işlevi gerçekleştirebilecek özelliği de kullanıma sunmayı planlıyor. Apple'ın mobil ödeme özelliği ile benzerlik gösteren bu eklentiyi Android telefon sahipleri için alternatif olacağını söyledi.