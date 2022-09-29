Satışlar Yerlerde: NFT Balonu Patladı Mı?

2021 yılının en iyi çıkış yakalayan kavramlarından birinin NFT olduğunu söylersek yanlış olmaz. Non fungible token kavramının ilk çıktığı günlerde hem teknoloji hem de sanat dünyasında büyük değişimler yaratacağı düşünülüyordu. Teknik olarak neredeyse her şeyin blockchain teknolojisi sayesinde eşsizlik belgesine kavuştuğu NFT'ler, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından satın alındı. Hatta bazı NFT'ler milyonlarca dolara alıcı buldu. Fakat NFT'nin hızlı başlayan serüveninin sonuna gelmiş olabiliriz.

Dune Analytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre NFT satışlarında 9 ay öncesine göre %97 oranında düşüş yaşandı. NFT'lerin satış hacmi 17 milyar 466 milyon dolara gerilerken yaşanan bu kayıpların kripto para borsalarındaki düşüşle alakalı olduğu düşünülüyor.

9 Ayda %97 Oranında Düşüş!

İstatistik firmasının yaptığı analize göre OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible ve Foundation gibi tanınan NFT platformlarının satış rakamlarında 9 ay içerisinde %97'lik bir düşüş yaşandı. En çok kullanılan NFT platformu olan OpenSea de geçtiğimiz aylarda satışlarının %75 oranında düştüğünü açıklamıştı.

Satışların dışında NFT platformlarının başka sorunları da bulunuyor. Raporda belirtilen analizlere göre NFT alıp satan kişi sayısı 42 bin. 2022 yılının başlarına kıyasla kullanıcı sayısında gözle görülür bir düşüş bulunuyor. Birçok firmanın yavaş yavaş kullanıcı kaybetmeye devam ettiği düşünüldüğünde bu sayı da daha da gerileyebilir.

İlk çıkan ve en popüler NFT'lerden biri olan Bored Ape Yacht Club'ın yaşadığı düşüş, NFT piyasasının yere çakılmasında etkili olmuş olabilir. Şimdiye kadar en değerli NFT koleksiyonu olan BAYC'nin piyasa değerlerinde %10'a yakın bir düşüş yaşandı. NFT piyasalarındaki düşüşün daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Fakat hızlı yükselip hızlı düşen NFT balonunun kaba bir tabirle "patladığını" söylemek için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir.