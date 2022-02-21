NFT Marketinden 30’dan Fazla Kullanıcının Yüzlerce NFT’si Çalındı!

NFT marketi olarak bilinen OpenSea’ye düzenlenen bir saldırı sonrasında 30’dan fazla kullanıcının NFT’leri çalındı. Market, Cumartesi akşamı geç saatlerde düzenlenen saldırıyı araştırıyor. Blockchain güvenlik hizmeti PeckShield tarafından derlenen tabloya göre; Cumartesi günü birkaç saat içinde saldırgan, 32 hesabı hedef aldı ve 254 varlık elde etti.

Varlıkların Toplam Değeri 642 Ethereum

OpenSea’de çalınan NFT'ler arasında Bored Ape Yacht Club ve Azuki koleksiyonlarından token'lar da bulunuyor. Web3'ün mimarı Molly White tarafından yapılan bir tahmine göre; marketten çalınan varlıkların toplam değeri 641 Ethereum.

OpenSea'nin kurucu ortağı ve CEO'su Devin Finzer, konuyla ilgili olarak ‘Bunun bir kimlik avı saldırısı olduğundan şüpheleniyoruz’ dedi ve ekledi: ‘Kimlik avının nerede gerçekleştiğini bilmiyoruz, ancak etkilenen 32 kullanıcıyla yaptığımız görüşmelere dayanarak pek çok ihtimali ekarte edebildik.’

Saldırı hakkında hala bilinmeyen birçok şey olsa da; muhtelemen OpenSea için daha kötü bir zamanlama olamazdı. Geçtiğimiz Cuma günü şirket daha yeni bir akıllı sözleşme başlattı ve insanlardan varlıklarını taşımalarını istedi. Ayrıca, önce NFT düşüşlerinden kar etmek için içeriden bilgileri kullanmaktan istifa eden bir çalışanla başlayan ve daha sonra platformunda sahte, intihal veya spam olan belirteçlerin yaygınlığı nedeniyle son zamanlarda market tartışmalara da konu oldu.