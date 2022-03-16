NFT'ler Yakında Instagram'a Geliyor

SXSW'deki bir sohbette Mark Zuckerberg, şirketinin "yakın vadede" NFT'leri Instagram'a getirmeyi planladığını duyurdu. Meta CEO'su ve kurucusu ayrıntılara girmese de Instagram ekibi bazı teknik zorlukları çözdükten sonra şirketin fotoğraf ve video paylaşım uygulamasına NFT'lerin entegrasyonunu gerçekleştireceklerini belirtti.

Zuckerberg, Shark Tank'tan Daymond John ile yaptığı konuşmada "Yakın vadede NFT'leri Instagram'a getirmek için çalışıyoruz. Bugün tam olarak nasıl olacağını açıklayamam ancak önümüzdeki birkaç ay içinde NFT'lerinizden bazılarını getirme özelliğini deneyeceğiz ve umarım başarılı oluruz." dedi.

Instagram NFT'leri Getirme Konusunda İstekli

Aralık ayında Instagram ekibinin başındaki Adam Mosseri, şirketin teknolojiyi daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefiyle NFT'leri "aktif olarak araştırdığını" doğrulamıştı. Mosseri bir Instagram hikâyesinde "Oynayabileceğimiz ve ayrıca yaratıcılara yardımcı olacağımızı umduğumuz ilginç bir yer olduğunu düşünüyorum." demişti. Geçen yaz Instagram, şirketin davetiyelerinde "NFT yaratıcıları için özel bir etkinlik" olarak nitelendirdiği, yalnızca davetlilerin katılabileceği bir sanal buluşma olan "İçerik Oluşturucu Haftası"na da ev sahipliği yapmıştı.

Instagram'ın NFT'lere olan ilgisi, ana şirket Meta'nın dijital ürünlerle dolu kazançlı ve birbirine bağlı bir sanal dünyaya ilişkin daha geniş vizyonuyla örtüşüyor. Zuckerberg "Metaverse'de avatarınızın giydiği kıyafetlerin NFT olarak basılabileceğini ve farklı yerlere götürebileceğinizi umuyorum." dedi. Şirketin NFT planları, Meta'nın vizyonuyla uyuşuyor olsa da teknolojiden hoşlanmayan bazı kişiler için bu entegrasyon rahatsız edici olabilir.

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