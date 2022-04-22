NFT'nin Türkçe Karşılığı Belli Oldu

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TDK ile yürüttükleri bu sürecin sonunda NFT'nin Türkçe karşılığının belli olduğunu açıkladı.

Ali Taha Koç şahsi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda "Geçtiğimiz günlerde sizlere yönelttiğim 'NFT'nin Türkçe karşılığı ne olmalı?" sorusuna ilettiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. TDK ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde NFT'ye en uygun karşılığının "Nitelikli Fikrî Tapu" olduğunu düşünüyoruz." ifadelerinde bulundu.

NFT'nin Türkçe Karşılığı "Nitelikli Fikrî Tapu" Olarak Belirlendi

Geçtiğimiz günlerde sizlere yönelttiğim ❝NFT'nin Türkçe karşılığı ne olmalı?❞ sorusuna ilettiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. @TDK_govtr ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde #NFT'ye en uygun karşılığının ❝Nitelikli Fikrî Tapu❞ olduğunu düşünüyoruz. pic.twitter.com/yMeixtFEyi — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) April 22, 2022

Sözlerine "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bundan böyle yaptığımız çalışmalarda ve paylaşımlarda NFT’nin açılımı için “Nitelikli Fikrî Tapu” terimini kullanacağız. #Blokzincir gibi yenilikçi teknolojilerin getirdiği sistemler üzerinde uzmanlık kazanmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." diyerek devam etti.

Ali Taha Koç paylaştığı videoda NFT'nin Türkçe'ye çevrilme sürecinde olanları şu şekilde özetledi:

"Ankete gösterilen yoğun ilgi hepimizi memnun etti, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gelen önerilerin hepsi bizim için çok kıymetliydi, anketi sonlandırdığımızda ekibim titiz bir çalışma yürüterek önerileri tek tek inceledi. Sonrasında yaptığımız değerlendirmeleri TDK ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattık. Anket sonucunda gelen önerileri önce 80'e, sonrasında 10'a düşürdük. Nihai kararımızı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katkılarıyla 'Nitelikli Fikri Tapu'dan yana kullandık. Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bundan sonra yaptıkları çalışmalarda ve paylaşımlarda NFT'nin açılımı olarak "Nitelikli Fikri Tapu" terimini kullanacaklarını belirten Koç, videoda kısaltmayı seslendirirken İngilizce okunuşu olan "eN eF Ti" yerine "Ne Fe Te"yi tercih etti. Türkçe olarak böyle okunması gerektiğini de dile getirdi.

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