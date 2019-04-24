Nickelodeon İnternet Şakalarını Oyuncağa Dönüştürdü

İnternet dünyasının en tanınan “capsleri” arasında yer alan Sünger Bob karakterleri, hiç beklenmedik şekilde karşımıza çıktı. Çizgi dizinin yapımcısı Nickelodeon, internet şakalarını figür olarak piyasaya sürme kararı aldı.

Çeşitli sosyal medya sitelerinde “meme” olarak adlandırılan, ülkemizde ise daha çok “caps” olarak bildiğimiz espri türü, bir fotoğrafın üzerine yazılar yazma suretiyle yapılıyordu. Bu “meme’ler” arasında en tanınmışların başında ise Sünger Bob Kare Pantolon karakterlerinin yer aldıkları geliyordu.

“Yakışıklı Squidward”, “Şaşırmış Patrik”, “sPOngeBoB” ve “Kimsenin Umrunda Değil Sünger Bob” olarak bilinen tiplemeler, figüre dönüştürüldü. Normalde başka şirketlerin yapması beklenen oyuncak işi bu sefer resmi olarak yapıldı. Dizinin yapımcısı Nickelodeon, resmi olarak figürleri duyurdu ve piyasaya sürdü.

Piyasaya sürülen figürlerin fiyatları da belli oldu. Amazon üzerinden satışa başlayan Nickelodeon 22 dolar fiyat etiketiyle alıcı beklemeye başladı. Alınan ilk bilgilere göreyse figürlere ilgi büyük oldu.