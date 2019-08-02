Nightwolf'un Mortal Kombat 11'e Geliş Tarihi Duyuruldu

Mortal Kombat 11 Yönetmeni Ed Boon bir süredir oyunun sıradaki indirilebilir içerik karakteri Nightwolf ile ilgili Twitter paylaşımları yapıyordu. Birkaç gün önce Nintendo internet sayfası üzerinde yaşanan sızıntı ile karakterin oyuna geliş tarihi bir nevi ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu sızıntı sonrasında beklenen duyuru yapıldı.

EVO 2019 sırasında yapılan duyuruya göre, Nightwolf Kombat Paketi sahipleri için 13 Ağustos 2019 tarihinde geliyor. Eğer bu eklentiye sahip değilseniz, bağımsız olarak satın almak için 20 Ağustos 2019 tarihini beklemeniz gerekecek.

Mortal Kombat serisinin köklü karakterlerinden bir tanesi olan Nightwolf, karşımıza ilk olarak Mortal Kombat 3 oyununda çıkmıştı. Amerikan yerlisi olan ve Earthrealm diyarının kahramanları arasında yer alan Nightwolf, son olarak Mortal Kombat X oyununun hikaye modunda ama yapay zeka karakteri olarak görünmüştü. 2011 yılında çıkan Mortal Kombat oyunundan sonra tekrardan seçilebilir karakter olacak olması bizler için büyük mutluluk.

Duyurusuna ek olarak yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Kombat Paketi için yeni bir fragman yayınlanacak

Bahsi geçen duyuruya ek olarak, yeni bir Twitter paylaşımında bulunan Ed Boon, 21 Ağustos 2019 tarihinde yeni bir Kombat Paketi fragmanının yayınlanacağını da duyurdu. Paylaşımdaki klipe bakacak olursak, Sindel ve Spawn da dahil olmak üzere paketteki diğer karakterlerin de ne zaman geleceği açıklanacakmış gibi görünüyor. Tabii ki diğer iki gizemli karakterin kimler olduklarını da kesin olarak öğreneceğiz.