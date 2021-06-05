Nijerya Başkanının Tweeti Silinince Twitter Yasaklandı

Nijerya Twitter'ı yasakladı. Afrika ülkesinin Enformasyon ve Kültür Bakanlığından gelen bir açıklamaya göre Twitter, Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için kullanılıyordu. Ayrıca Başkan'ın paylaştığı bir tweet'in kaldırılması sonrasında ülkede süresiz olarak askıya alındı.

Nijerya, Başkan Muhammadu Buhari'nin ülkenin güneydoğusundaki devlet dairelerine yönelik saldırılardan sorumlu olan ayrılıkçı grupları tehdit eden bir tweet'ini silmesinin ardından Twitter'ı engelledi.

Bir hükümet yetkilisi, Twitter platformunun Nijerya'daki varlığını "çok, çok şüpheli" olarak nitelendirdi. Bunun üzerine hükümetten gelen kararla birlikte milyonlarca Nijeryalı tarafından kullanılan Twitter askıya alındı. Enformasyon Bakanlığı, Twitter'ın askıya alındığına ilişkin duyuruyu Twitter'dan paylaştı.

Başkan, Twitter'ı engelleme nedeninin "platformun Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için kullanılması" olduğunu söyledi.

Nijerya'daki Twitter kullanıcıları, hükümetlerini eleştirmek ve hesap verme zorunluluğuna karşı öfkelerini platform üzerinden dile getirdi. Kullanıcıların birçoğu, askıya alma işlemini VPN kullanarak atlattı ve yasağın ne kadar etkili olacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

PRESS RELEASE



FG Suspends @Twitter Operations in Nigeria pic.twitter.com/7z5BQ0Mi3U — Fed Min of Info & Cu (@FMICNigeria) June 4, 2021

Nijerya Twitter'ı neden yasakladı?

Çarşamba günü Twitter tarafından silinen tweet'te Başkan Buhari, Nijerya'nın onlarca yıl önceki iç savaşı ile silahlı kişiler tarafından ulusal seçim komisyonu ofislerine yapılan saldırılar arasında bağlantı olduğunu söylemişti.

Saldırıların çoğu, 1960'larda kendisini Biafra Cumhuriyeti ilan eden ve ülkeyi ikiye bölen güneydoğu bölgesinde gerçekleşti. Twitter'da 4,1 milyon takipçisi olan Buhari, savaş sırasında Nijerya hükümetine komutanlık yapmıştı.

Twitter tarafından silinmiş olan gönderide, "Bugün edepsizlik edenlerin çoğu, Nijerya İç Savaşı sırasında meydana gelen yıkım ve can kayıplarının farkında olamayacak kadar genç. Savaştan geçenler, onlara anladıkları dilden davranacaklardır" dedi.

Nijerya Başkanı Buhari, ülkenin iki partili döneminde ilk kez iktidara gelen bir isim. Ancak 1980'lerde yapılan darbeyle birlikte genç bir general olarak zaten yönetim içerisindeydi. Yani Nijerya, 1960'taki bağımsızlığından bu yana, onlarca yıl devam eden baskıcı askeri yönetime maruz kaldı.

Nijeryalı Twitter kullanıcıları, zaman zaman hükümetlerinden hesap sormaya çalıştı. Platform, istismarcı polis birimini ortadan kaldırma çağrılarıyla başlayan ve gençlerin yönlendirdiği bir hareket olan EndSARS'taki protestocular için önemli iletişim ve tanıtım biçimlerinden biri haline gelmişti.

İnternetin veya sosyal medyanın kapatılması, özellikle seçim dönemlerinde, dünya çapında hükümetler tarafından giderek daha fazla benimseniyor. Twitter'ı sansürleyen ülkeler arasında Çin ve İran yer alıyor.