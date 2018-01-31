Nijeryalı İnternet Dolandırıcılarına Dikkat Edin

Türkiye’de internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi eklendi. Çeşitli internet siteleri üzerinden satış yapan kişilere WhatsApp yoluyla ulaşan dolandırıcılar, sahte banka dekontları göndererek ürünlerin Nijerya ve Amerika'daki akrabalarına kargolanmasını istiyor. Konu ile ilgili olarak özellikle son aylarda çok sayıda girişimin yaşandığı ortaya çıktı.

Kendilerini Nijerya’nın devrik liderinin dul eşi, Libya’da görevli NATO askeri, çok zengin yatırımcı gibi sıfatlarla tanıtan dolandırıcılar, internet üzerinden oldukça pahalı elektronik ürünler satan kişilere ulaşarak, satıcıya banka dekontu göndermek suretiyle ürünü satın almaya çalışıyorlar. Daha önce benzer yolla dolandırılan bir kişi ise olayı şöyle aktarıyor: “Öncelikle internetteki alım-satım platformlarında pahalı elektronik ürün satanları takibe alıyorlar. Daha sonra bu ilan sahiplerine İngilizce olarak mesaj gönderip, kendilerini Türkiye'deki İncirlik üssüne yeni atanan Amerikalı veya Nijerya asıllı Amerikalı bir asker gibi tanıtıyorlar. Profil fotoları da genellikle bir Amerikan askeri oluyor. Ancak elbette ki bu fotoğraf sahte.

Daha sonra satıcının elindeki ürünle ilgilendiklerini belirtip, bu ürünü Amerika veya Nijerya'daki bir akrabalarına göndermelerini, kargo parasını da kendilerinin karşılayacağını belirtiyorlar. Ancak burada satıcı haklı olarak öncelikle paranın kendisine gönderilmesini istiyor. Alıcı dolandırıcı hemen devreye giriyor ve parayı hesaba gönderdiğini söyleyerek paranın ödendiğine dair bir banka dekontunu mail atıyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu dekont sahte, ancak gerçeğiyle ayırt edilmesi çok zor. Eğer dekonta inanıp paranın gönderildiğini düşünürseniz zaten sizin için oyun bitiyor. Elinizdeki ürün çok uzaklara doğru yola çıkarken, siz de elinizde sahte bir banka dekontu ile kalıyorsunuz.”

Birçok satıcının ise paranın kendi banka hesaplarına geçmesi durumunda ürün göndereceklerini söyledikleri belirtilirken, dolandırıcıların böyle bir cevap almaları durumunda bankanın güvenli alışveriş için önce kargo takip numarasını istediğini, ürünün kargolanmasının ardından kargo takip numarasının bankaya verilerek, paranın hesaba yatacağını söyleyerek, insanları kandırdıkları kaydedildi.

Kargonun teslim edilmesinin ardından paranın asla banka hesabına yatmadığını anlatan mağdurlar, uluslararası kodu olan telefon numarasını aradıklarında kendilerini düzgün bir aksanla İngilizce konuşan birinin karşıladığını ve inandırıcılığı arttırdığını da sözlerine eklediler. Böylesine bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmamak için yabancı numaralardan arayan alıcılar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, paranızın hesaba ulaşmasını bekledikten sonra kargoyu göndermeniz gerektiğini de hatırlattılar.