Nike, Çin’deki E-Spor Oyuncularının Forma Sponsoru Oldu

ABD’li spor giyim devi Nike, Çin’in ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük e-spor organizasyonlarından League of Legends Pro League’in (LPL) resmi forma ve ayakkabı sponsoru oldu.

Yakın zaman önce piyasaya çıkardığı bluetooth destekli basketbol ayakkabısı Nike Adapt BB ile dikkatleri üzerine çeken Nike, futbol, basketbol ve tenis gibi geleneksel sporlardaki ağırlığını e-spor ekosistemine de yansıtmak istiyor.

Reuters ’ın haberine göre ABD’li şirket, Çin’de düzenlenen League of Legends Pro League’in (LPL) resmi forma ve ayakkabı sponsoru oldu. Nike, League of Legends’ın yapımcısı ve dağıtımcısı Los Angeles merkezli Riot Games firması ile 2022 yılına kadar birlikte çalışacak.

Organizasyonda boy gösteren takımlara yeni kıyafetler ve ayakkabılar tedarik edecek olan Nike, oyuncuların beden eğitimi programlarına katılmalarını da sağlayacak. Oyunun dışında sağlıklı yaşam tarzını da teşvik etmek isteyen iki firma, e-spor ekosistemindeki oyunculara önemli bir mesaj vermiş olacak.

Riot Games, e-spor alanını oyun odaklı şirketler kadar, farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer firmalar için de cazibe merkezi haline getirmek istiyor. Örneğin; dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Kia Motors, League of Legends Avrupa Şampiyonası'na (LEC) sponsor olmuştu. Ve şimdi de Nike, bu dev organizasyona destek veren bir diğer marka oldu.

Öte yandan Nike’ın LPL’e sponsor olması, e-spor arenasına yönelik attığı ilk adım değil. Spor giyim devi, geçtiğimiz ekim ayında “Uzi” olarak bilinen 21 yaşındaki Çinli League of Legends oyuncusu Jian Zihao ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.