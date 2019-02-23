Nike’ın Akıllı Ayakkabılarında Güncelleme Sorunu!

Ayakkabı denildiğinde akıllara gelen ilk markalardan birisi olan Nike, kısa süre önce Adapt BB isimli yeni akıllı ayakkabılarını piyasaya sürmüştü. Başlarda sorunsuz bir şekilde çalışan yeni ayakkabılar, yayınlanan son güncellemeden sonra adeta çöktü.

Adapt BB, telefonunuz ile bağlantı kurabildiğiniz ve bağcıkları sahibine uygun şekilde kendiliğinden bağlayabilen bir akıllı ayakkabı olarak, kısa sürede hem iOS hem de Android kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi. Ancak yayınlanan son güncelleme, Android kullanıcılarının akıllı ayakkabılarda bağlantı sorunları yaşamasına neden oldu.

Aslında güncelleme öncesinde akıllı ayakkabılar sorunsuz çalışıyordu. Kullanıcılar, telefonları ile eşleştirdikleri Adapt BB’yi, telefonlarından verdikleri komutlarla istedikleri gibi özelleştirebiliyor ve kişisel kullanımlarına göre ayarlayabiliyordu.

The future is now, specifically that Nike didn't QA the *android* version of their Adapt app as thoroughly as their iOS app, and all customers with Android devices now have bricked shoes due to broken firmware update routine. @internetofshit pic.twitter.com/vBgoHUC9Y4 — Jonathan Warner🥑🚇🤖 (@Jaxbot) 18 Şubat 2019

Bir Adapt BB kullanıcısı, Android’e gelen yeni güncellemeden sonra akıllı ayakkabıların ikisiyle de bağlantı kuramadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Kullanıcı, ayakkabıların birbiri ile eşleşmediğini, tekinin eşleştiğini ve diğer eşine bağlanmaya çalıştığında "Bu ayakkabı zaten eşleşti." mesajı vererek sonrasında bağlantının kesildiğini ve son olarak da ayakkabının sağ tekinin tamamen tepki vermeyi kestiğini söylüyor.

Nike’ın akıllı ayakkabılarındaki bağlantı sorunlarını genel olarak Android kullanıcılarının yaşadığı görülürken, iOS kullanıcılarında şimdilik herhangi bir sorun görünmüyor. Bazı kullanıcılar, telefonlarına hard reset atarak bu sorunu çözdüklerini söylüyor. Akıllı ayakkabıların üreticisi Nike ise yaşanan sorunlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.