Nike’ın Akıllı Ayakkabılarında Güncelleme Sorunu!

Ayakkabı denildiğinde akıllara gelen ilk markalardan birisi olan Nike, kısa süre önce Adapt BB isimli yeni akıllı ayakkabılarını piyasaya sürmüştü. Başlarda sorunsuz bir şekilde çalışan yeni ayakkabılar, yayınlanan son güncellemeden sonra adeta çöktü.

Adapt BB, telefonunuz ile bağlantı kurabildiğiniz ve bağcıkları sahibine uygun şekilde kendiliğinden bağlayabilen bir akıllı ayakkabı olarak, kısa sürede hem iOS hem de Android kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi. Ancak yayınlanan son güncelleme, Android kullanıcılarının akıllı ayakkabılarda bağlantı sorunları yaşamasına neden oldu.

Aslında güncelleme öncesinde akıllı ayakkabılar sorunsuz çalışıyordu. Kullanıcılar, telefonları ile eşleştirdikleri Adapt BB’yi, telefonlarından verdikleri komutlarla istedikleri gibi özelleştirebiliyor ve kişisel kullanımlarına göre ayarlayabiliyordu.

The future is now, specifically that Nike didn't QA the *android* version of their Adapt app as thoroughly as their iOS app, and all customers with Android devices now have bricked shoes due to broken firmware update routine. @internetofshit pic.twitter.com/vBgoHUC9Y4