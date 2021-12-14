Nike NFT Koleksiyon Stüdyosu RTFKT'yi Satın Aldı

Nike NFT dünyasına oldukça önemli bir adım attı. Spor ayakkabı, spor giysi ve spor aksesuarları üreticisi, RTFKT isimli NFT koleksiyon stüdyosunu satın aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, anlaşmanın şartlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nike, NFT Şirketi RTFKT'yi Neden Aldı?

Amerika Birleşik Devletleri merekzli spor ayakkabı, spor giysi ve spor aksesuarları üreticisi Nike, yayımladığı bir blog yazısında, yeni nesil koleksiyon ürünleri sunmak için en son yeniliklerden faydalanan RTFKT isimli stüdyoyu satın aldığını duyurdu.

Nike Başkanı ve CEO'su John Donahoe, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Donahoe, yaptığı açıklamada, bu satın alma işleminin Nike'ın dijital dönüşümünü hızlandıran önemli bir adım olduğunu söyledi.

Satın almanın oyun ve kültürün kesişim noktasında hizmet vermelerine olanak tanıyan bir hareket olduğunun altını çizen Donahoe, RTFKT stüdyosunda yer alan ekibin çok yetenekli kişilerden oluştuğunu ifade etti.

John Donahoe, bu satın alma ile birlikte Nike'ın dijital ayak izini ve yeteneklerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. RTFKT'nin kurucularından Benoit Pagotto da konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Gerçekleşen satın alımın RTFKT markasını oluşturmak için eşsiz bir fırsat olduğunu belirten Pagotto, yaptığı açıklamada, Nike şirketinin temel gücünden ve uzmanlığından yararlanmak için heyecan duyduklarının altını çizdi.

Pagotto, Nike'ın inovasyon, yaratıcılık ve topluluk için derin tutkuyu paylaşan dünyadaki tek marka olduğunu ve tamamen meta evreninde şekillendirilmiş markalarını büyütmek için heyecanlı olduklarını söyledi.

RTFKT, 2020 yılında Benoit Pagotto, Chris Le ve Steven Vasilev tarafından kuruldu. Fiziksel ve dijital değerin sınırlarını yeniden tanımlayan öncü ve yenilikçi bir marka olarak faaliyete geçen RTFKT, benzersiz bir sanal ürün ve deneyim yaratmak için güncel oyun motorlarından, NFT'lerden, blok zinciri (blockchain) kimlik doğrulamasından ve artırılmış gerçeklikten yararlanır.

Anlaşmanın şartları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla Nike'ın satın alma işlemi için ne kadar ücret ödediği de bilinmiyor. Nike tarafından yayımlanan blog yazısında, anlaşmanın şartlarının açıklanmayacağı açık bir şekilde belirtildi.

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