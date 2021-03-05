Nikon'dan Şok Karar! Nikon Kamera Sektöründen Ayrılıyor mu?

Nikon kamera sektöründen çekiliyor iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son yıllarda satış konusunda istenilen başarıyı yakalayamayan Japon şirket, hem Koronavirüsün hem de akıllı telefonların etkisiyle pazardan çekilmek zorunda kalabilir.

Kamera ve Görüntüleme Ürünleri Derneği'ne (CIPA) göre 2020'de dünya çapında dijital kamera sevkiyatları 2019'a kıyasla yüzde 42 düşüşle 8.88 milyon adet oldu. Akıllı telefonların yükselişine ek olarak Koronavirüsün patlak vermesi profesyonel kameralara olan talebin önemli ölçüde azalmasına yol açtı.

CIPA'nın açıklamasında aynasız kameraların yıllık bazda yüzde 47 daha az satarak 2,37 milyon adede ulaştığı ifade edildi. Pazardaki tüm bu düşüşler kamera üreticilerinin daha da küçülmesine ve hatta yok olmasına neden oluyor. Bunla ilgili son iddia Nikon'a atfedildi.

Nikon kamera sektöründen çekiliyor iddiası

Nikon'un 31 Mart'ta sona erecek 2021 mali yılı sonuçları bekleniyor. 450 milyar Japon yeni geliri ve yıllık bazda yüzde 24'lük düşüş sonrasında şirketin şimdiye kadarki en kötü sonuçları alacağı söyleniyor. Japon üreticinin 2016 yılında konsolide geliri 841 milyar yen olduğu için, beş yıl içerisinde yüzde 46'lık düşüş yaşayacağı hesaplandı.

Geçen yıl Mayıs ayında Nikon, salgın nedeniyle olağanüstü kayıplar beklediğini itiraf etmişti. Tayland ve Laos fabrikalarında 700 çalışanı işten çıkaran üretici, iş gücünün yüzde 20'sini daha azaltarak kamera üretimini tamamen Tayland'a taşıdı. Japon şirket, bu Ocak ayında ise kamera satışlarındaki büyük düşüş nedeniyle bir süre boyunca aynasız modellere odaklanacaklarını duyurdu.

Tüm bu daralmalar ve negatif büyüme sonucunda ise Nikon'un kamera pazarından çekilebileceği iddia edildi. Son zamanlarda Japonya'da önemli bir iddia olarak dolaşan bu bilgiye karşılık Nikon'dan açıklama gelmiş değil.

Nikon'dan ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması

Nikon, kamera sahiplerine hem fotoğraf yönetimi hem de fotoğraf düzenleme konusunda yardımcı olan yeni bir uygulama yayınladı. NX Studio adı verilen uygulama, önceden ayrı olan ViewNX-i ve Capture NX-D yazılım parçalarını birbiriyle entegre ediyor. Şirketin uygulamayla ilgili açıklaması şu şekilde: