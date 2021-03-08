Nikon NX Studio Yayınlandı: Ücretsiz Video Düzenleme Programı

Nikon, özellikle Nikon kamera kullanıcıları için tasarlanmış ancak herkes tarafından kullanılabilen ücretsiz video ve fotoğraf düzenleme programı NX Studio ile karşımıza çıktı. Peki yeni program hangi özellikleri içeriyor, sistem gereksinimleri neler ve nasıl indirilir?

NX Studio Özellikleri Neler?

Fotoğraf Düzenleme

Video Düzenleme

Meta Data Düzenleme

Renk Düzenleme

NX Studio hem fotoğrafların hem de videoların görüntülenmesini, işlenmesini ve düzenlenmesini sağlayan tamamen ücretsiz bir program. Aslında bu programın ViewNX-I ve Capture ND-D uygulamalarını tek bir çatı altında toplayan ve daha işlevsel hale getiren bir program olduğunu da söyleyebiliriz.

Bu sayede hem videoları hem de fotoğrafları tek bir uygulama içerisinde rahatlıkla görüntüleyebiliyor, işleyebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Uygulama içerisindeki işlevlere değinmeden olmaz. Tabii standart renk düzenlemelerinin ve biçimlendirme işlevlerinin ötesinde metadata üzerinde dahi düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Ayrıca programın tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz olduğunu da söyleyelim. NX Studio temelde Nikon cihazlara uygun biçimde tasarlanmış olsa da, herkes bu programı kullanabiliyor. Tabii ki programdan en yüksek verimi alabilmek için Nikon cihazlarla çekilen görüntülerin kullanılması tavsiye ediliyor.

Bugüne dek kamera üreticilerinin pek çok defa düzenleme uygulaması yapmaya çalıştığını gördük. Öte taraftan bu girişimlerin büyük bir kısmı zayıf kullanıcı arayüzü ve kötü optimizasyon gibi sınırlandırmalar yüzünden pek de başarılı olamadı.

Nikon NX Studio ile birlikte bu durum çok yakında değişebilir. Nikon bu programı Lightroom, Capture One, Adobe Premiere Pro ve Final Cut gibi programlara eş değer bir konuma getirmek için çabaladıklarının altını çiziyor. Yani her işlevi kapsayan tek bir uygulama yaratmak istiyorlar diyebiliriz.

NX Studio Sistem Gereksinimleri Neler?

Yazılım: Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit / macOS 10.14

Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit / macOS 10.14 Bellek: Minimum 4 GB RAM

Minimum 4 GB RAM Depolama: Minimum 1 GB Boş Alan

Minimum 1 GB Boş Alan Monitör Çözünürlüğü: 1280 x 720

Peki siz bu program hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi fotoğraf ve video düzenleme uygulaması hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.