Nikon’un Aynasız Kamerası Yayınlanan Video ile Gün Yüzüne Çıktı

Kamera endüstrisinin dev ismi Nikon, “Travel of Light” adlı çok çarpıcı bir video yayınladı. Söz konusu video ile birlikte şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı aynasız kamerası da gün yüzüne çıktı.

Piyasada, Canon, Sony, Panasonic ve Olympus gibi iddialı rakiplerle mücadele eden Nikon’un, 2019 Mart’a kadar yeni bir aynasız kamera tanıtacağı konuşuluyordu.

Japonya merkezli dev şirket, Travel of Light, yani “Işığın Yolculuğu” ismindeki videosu ile bu söylentilere son noktayı koydu. Muazzam bir kurguyla hazırlanan video, bir buçuk dakika boyunca izleyicilere tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor.

YouTube’da yayınlanan videoda, oldukça büyük bir ekran, elektronik vizör ve tabii ki aynasız gövde bizleri karşılıyor. Kameranın ön tarafında bulunan lens haznesi, daha önce Z-Mount olarak adlandırılmıştı. Tam çerçeveli kameralar için özel olarak tasarlanan bu haznenin 49mm dış çapa ve 16mm'lik bir flanş odak mesafesine sahip olması bekleniyor.

Söz konusu video, Nikon’un Z-Mount özellikli aynasız kamerasının yakın bir zamanda tanıtılacağının habercisi olabilir. Şirketin Sony ya da Fujifilm gibi devlere rakip olacak kamerasını 23 Ağustos’ta tanıtacağı tahmin ediliyor. Ancak Nikon tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini belirtelim. Detayların önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.

Cihazla ilgili yeni bilgilere ulaştığımız takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.