Nimbus ExaDrive DC100: Dünya’nın En Yüksek Kapasiteli SSD’si

Bugüne kadarki en büyük kapasiteye sahip SSD, Samsung tarafından üretilmişti ve 30 TB’lık depolama alanı sunuyordu. Ancak Nimbus firması ürettiği yeni SSD ile Samsung’un rekorunu elinden aldı. Nimbus’un “Nimbus ExaDrive DC100” olarak adlandırdığı yeni SSD’si 100 TB’lık depolama alanı sunuyor.

Kapasitesinin yanı sıra verimlilik anlamında da oldukça iyi işler çıkaran Nimbus ExaDrive DC100, rakiplerine göre TB başına %85 daha az güç harcıyor. Nimbus, bu SSD'de kendi çoklu işlemci mimarisini ve 3D NAND teknolojisini kullanmış. Bu teknoloji sayesinde SSD, arka cebinize sığabilecek kadar küçük bir boyuta indirgenebilmiş. Şirket bu SSD’nin, 20 milyon şarkıyı veya 20 bin HD filmi depolayabildiğini belirtiyor.

Nimbus Data launches the world’s largest solid state drive

– 100 TB – to power data-driven innovation. #MayTheFlashBeWithYou https://t.co/FXVDjhFKq3 pic.twitter.com/iyQ4WA6H6r — Nimbus Data (@NimbusData) 19 Mart 2018

100,000 IOPS ve 500 MBPS’lik okuma/yazma işlemi yapabilen bu SSD, TB başına da sadece 0,1 Watt’lık bir güç harcıyor. 3,5 inç’lik bu SSD aynı zamanda SATA arayüzünü kullanıyor. Ayrıca SSD’nin yapısındaki tümleşik kapasitörler sayesinde, elektrik kesintisi durumunda bile SSD içerisindeki veriler kaybolmuyor ve kolaylıkla kurtarılabiliyor.

Nimbus ExaDrive DC100’ün, 5 yıllık garantisiyle birlikte bu yaz aylarında piyasaya çıkarılması bekleniyor. Ancak cihazın hangi fiyattan satışa sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı.