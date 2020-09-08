Ninja Gaiden Trilogy, PS4 ve Switch için Listelendi

Yakın bir zamanda yeni bir Ninja Gaiden duyurusu ile karşılaşabiliriz. Ancak bu yeni bir oyun değil de, halihazırda piyasada olan bir üçlemenin mevcut nesle gelişiyle ilgili olabilir. Ninja Gaiden Trilogy PlayStation 4 ve Switch için ortaya çıktı.

Ninja Gaiden, oldukça eskiye dayanan serilerin arasında yer alıyor. İlki 1988 yılında satışa seri, el değiştirmeden Team Ninja tarafından geliştirilmişti. Yirmiden fazla oyunu ile birçok farklı platformda boy göstermiş ve zorluğu ile oyunculara çoğu zaman kök söktürmüş olan Ninja Gaiden, "Bu oyun daha ne kadar zor olabilir?" sorusuna hem oyun içinde hem de seri genelinde mutlak cevap vermeyi bilmişti.

Son olarak 2014 yılında çıkan Yaiba: Ninja Gaiden Z sonrasında uzun zamandır sessizliğini koruyan serinin devam oyununu görüp görmeyeceğimiz şüpheli. Bu yılın başlarında IGN tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Fumihiko Yasuda ki kendisi Nioh 2 oyununun da yönetmeni, Team Ninja olarak yeni bir oyun yapmak istiyor olduklarını dile getirmişti.

Ninja Gaiden Trilogy PS4 ve Switch için Geliyor

Şu an yayıncı Tecmo Koei ve geliştirici Team Ninja yeni bir oyunun planlamasını yapıyorlar mı bilmiyoruz, ama PlayStation 4 ve Switch için yolda olan Ninja Gaiden Trilogy Hong Kong menşeli dağıtımcı Game Source Entertainment listelemesi ile ortaya çıktı. Her ne kadar bu listeleme daha sonradan kaldırılmış olsa da, ön belleğe alınmış versiyonuna buradan ulaşabilmek mümkün ama yakın zamanda kaldırılabilecek olması ihtimaline karşın bir ekran görüntüsünü aşağıya koyalım.

Sizin de gördüğünüz gibi Ninja Gaiden Trilogy, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3: Razor's Edge oyunlarını içerecek ve $39.99 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şimdilik tam bir gün belirtilmemiş olsa da, 2021 yılının Mart ayı içerisinde satışa sunulacakmış gibi görünüyor. Tabii ki olası bir erteleme haberi ile karşılaşmazsak.

Şu an için yayıncı Tecmo Koei cephesinden herhangi bir teyit veya yalanlama gelmiş değil. Muhtemelen duyuru için Tokyo Game Show 2020 fuarı zamanını bekliyor olabilirler. Gelişmeleri takipte olacağız.