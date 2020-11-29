Yayıncı Ninja’dan Oyuncular İçin Kulaklıkla Uyumlu Kapüşonlu Sweatshirt

Ninja kullanıcı ismi ile tanınan Richard Tyler Blevins, oyuncuların kulaklık takılıyken daha rahat hissetmesine olanak sağlayan kulaklıkla uyumlu kapüşonlu sweatshirt modellerinin ürün serisine eklendiğini duyurdu. Ses kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermeyen sweatshirt ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yayıncı Ninja’dan Kulaklıkla Uyumlu Kapüşonlu Sweatshirt Satışı

Kapüşonlu sweatshirtler özellikle son zamanlarda Twitch gibi canlı yayın platformlarında düzenli olarak yayın başlatan kişilerin vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tekrardan Twitch platformuna dönüşünü gerçekleştiren Richard Tyler Blevins ise oyuncuların sweatshirt giyerken kendisini daha rahat hissetmesini sağlamak için kapüşonu çıkarmadan ve ses kalitesinden ödün vermeden kulaklık takılabilecek bir sweatshirt modelinin ürün pazarına eklendiğini açıkladı.

Ninja’nın ürün pazarına eklenen sweatshirt modelinin her iki tarafında da polymesh deliği bulunuyor. Bu delikler, kulak üstü bir kulaklıktan gelen sesin kaliteli bir şekilde içeri girmesine ve kullanıcının kulaklıktan çıkan sesleri doğrudan duymasına olanak sağlıyor.

Ninja, Twitter hesabı üzerinden yayımladığı tweette, “Seyahat ederken, müzik dinlerken veya oyun oynarken kapüşonumu kulaklığımla beraber takmayı her zaman sevmişimdir” ifadelerini kullandı. Tyler, hoodie piyasaya sürülmesinden önce yaptığı paylaşımda, “Ses kalitesini etkilemeden bunlardan herhangi birini yapmanızı olanak tanıyan kapüşonlu sweatshirtümü piyasaya sürmekten çok heyecan duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu eşsiz tasarımı ortaya çıkaran kişinin Ninja olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu yılın başlarında birçok benzer sweatshirt tasarlanmıştı. Champion tarafından tasarlanan oyuncu hoodie, buna çok iyi bir örnektir.

Kulaklıkla Uyumlu Kapüşonlu Sweatshirt Modelleri

Ninja tarafından satışa sunulan hoodie tek bir stilde geliyor ve satın alacak kişilere dört farklı renk seçeneği sunuluyor. Bu renkler pembe, gri, siyah ve kırmızı. Bu sweatshirt 60$ fiyat etiketine sahip. Bu sweatshirt modeli ile ilgileniyorsanız Team Ninja’nın çevrim içi mağazasına gidebilir ve istediğiniz rengi seçerek sweatshirt satın alabilirsiniz.

Siz Twitch yayıncısı Richard Tyler Blevins tarafından satışa sunulan kulaklıklar ile uyumlu sweatshirt hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu sweatshirt modeli ile ilgili tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.