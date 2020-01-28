Ninja Oyun Yayını Yapması için Mixer'den 30 Milyon Dolar Alıyor

Dünyanın en popüler oyun yayıncılarından Ninja, geçtiğimiz günlerde Twitch platformunu bırakarak, Microsoft'un yayın platformu Mixer ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın devasa olduğu bilinenler arasındaydı ancak bugün Ninja'nın oyun yayınları için Mixer'den 20 ila 30 milyon dolar arasında aldığı dile getirildi.

CNN Business tarafından yayınlanan haberle gün yüzüne çıkan bilgilerde, Tyler Blevins'in ya da bilinen ismiyle Ninja'nın Mixer ile yaptığı anlaşmanın 20 ila 30 milyon dolar arasında olduğu söylendi. Ayrıca anlaşmanın birkaç yıllık olduğu ve ünlü oyuncunun bu parayı yıllık olarak kazanacağı aktarıldı.

Ninja ile Mixer arasında anlaşma geçtiğimiz ağustos ayında imzalanmıştı. Milyonlarca takipçisi olan oyun, Amazon'un Twitch platformunu bırakarak, yayınlarını Microsoft'un Mixer platformuna taşımıştı. O günlerde anlaşmanın finansal tarafına dair detaylar ise paylaşılmamıştı.

CNN haberini ise Ader CEO'su Justin Warder'a dayandırdı. Ninja'nın menajerlik işlerini üstlenen ajans olan Ader, böylece resmi açıklamaya yakın doğrulukta bir açıklama yapmış oldu. Justin Warder, anlaşmanın kaç yıllık olduğunu ve anlaşmanın diğer detaylarından bahsetmedi.

Ninja Mixer anlaşması neler içeriyor?

Ninja ile Mixer arasında yapılan anlaşmanın sadece oyun yayınlarını kapsamadığı da söylenenler arasında yerini aldı. Tyler Blevins'in anlaşma sonrasında Mixer'in reklam yüzü haline geleceği, yayınlar dışında farklı reklam projelerinde yer alacağı gün yüzüne çıkan detaylar arasındaydı. Yayınlardaki reklamlardan ve bağışlardan kesintilerin diğer yayıncılara göre daha düşük olacağı da yazılan bilgilerdendi.

CNN Business, yapılan açıklamadan sonra Microsoft ile iletişime geçerek, bilgileri doğrulatmaya çalıştı. Buna rağmen Microsoft, konu hakkında açıklama yapmaktan çekinerek, resmi bilgileri vermedi.