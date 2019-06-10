Ninja Theory Stüdyosunun Yeni Oyunu Bleeding Edge Olacak

Bu zamana kadar Heavenly Sword, DmC: Devil May Cry, Hellblade: Senua's Sacrifice gibi kaliteli oyunlarla karşımıza çıkmış olan Ninja Theory stüdyosunun yeni oyunu, E3 2019 fuarında en nihayetinde duyuruldu. İşte karşınızda geliştirici stüdyonun yeni oyunu Bleeding Edge!

Bleeding Edge oyunundan aslında daha önceden haberimiz vardı ama sızıntı ile karşımıza çıktığı için temkinli yaklaşmayı uygun bulmuştuk. Nitekim konferans ile resmiyet kazandı. 27 Haziran 2019 tarihinde teknik alfa testiyle deneme fırsatı bulacağınız oyun, dörde dört takım tabanlı bir dövüş oyunu olacak. Takım çalışmasının, zamanlamanın ve tekniğin oldukça büyük önem arz edeceği oyunda, karakterlerimizin her birinin de özel güçleri olacak. Mesela düşmanlarımızı zamanda dondurma, akıllarına girme ve roketlerin üzerinde gitmek gibi özel güçler.

Öte yandan, karakterinizi oynayış tarzınıza göre oyun sırasında açılabilecek yüzlerce sibernetik modlar ile özelleştirmenin yanı sıra her bir karakterin hoverboard'unu da özelleştirme imkanınız olacak.

Şimdilik çıkış tarihi belli olmayan ama çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass servisine de gelecek olan oyun için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!