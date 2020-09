Ninja Twitch Platformuna Geri Döndü

Ninja kullanıcı ismi ile tanınan Richard Tyler Blevins, popüler canlı yayın platformu Twitch ile özel bir anlaşma imzaladı. Milyonlarca takipçi sayısına sahip olan Ninja, gerçekleşen özel anlaşma ile birlikte Twitch'e geri döndü. Twitch'e yeniden dönen popüler yayıncı Ninja ilk yayınını da gerçekleştirdi. Ninja Twitch platformunda uzun bir aranın ardından gerçekleştirdiği ilk yayınında da yoğun ilgi gördü. Blevins ile Twitch arasında imzalanan uzun vadeli özel anlaşma ile ilgili detaylar haberimizde.

Tyler Blevins, 2019 yılının Ağustos ayında Mixer ile özel bir anlaşma yaparak Twitch platformundan ayrılmıştı ancak Microsoft'un sahip olduğu Mixer, 2020 yılının Haziran ayında kapatılmasının ardından sözleşme iptal oldu. Bu durum, Ninja'nın canlı yayınlarına farklı bir platform üzerinden devam etmesine neden oldu.

Tyler Blevins ve Twitch Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte Ninja'nın canlı yayınlarına artık Twitch platformu üzerinden devam edeceğini duyuruldu. Tyler Blevins ile Twitch arasında imzalanan anlaşmanın detayları paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü Blevins'ın ne kadar ücrete anlaştığı bilinmiyor.

Blevins, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Tam zamanlı yayıncılığa geri dönmekten ve sadık hayran kitlemle yeniden bağlantı kurmaktan heyecan duyuyorum. Hangi platformun en iyi olduğuna karar vermek için gerçekten çok zaman ayırdım ve Twitch bu süreç boyunca çok destekleyici oldu ve genel kariyer hedeflerimi anladı" şeklinde konuştu.

Yeniden Twitch platformuna dönen popüler yayıncı ilk yayınını da gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren canlı yayın yoğun ilgi gördü. Popüler yayıncı Blevins, uzun bir aranın ardından ilk yayınında Fall Guys, Among Us ve Valorant oyunlarını oynadı. Hiç şüphesiz Ninja, Twitch platformunda yine en çok izlenen sayıya ulaşan yayın olmaya devam edecektir.

Microsoft’un Twitch’e karşı oluşturduğu bir canlı yayın platformu olan Mixer, 2016 yılında Beam ismi ile hizmete başladı ancak 2017 yılının Mayıs ayında Mixer olarak yeniden isimlendirildi. Microsoft, Tyler Blevins'ın canlı yayınlarına Mixer platformundan devam etmesi için 20 ila 30 milyon dolar arasında bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Microsoft, her ne kadar çok büyük bir transfere imza atsa da bu durum, Mixer'ın istenilen kullanım oranına sahip olmasına yetmedi ve hizmet 2020 yılının haziran ayında yayın hayatına veda etti.

Back where he belongs. @Ninja pic.twitter.com/hTns6WwD8C

A new chapter, only on @Twitch pic.twitter.com/cv2qFFFI0p