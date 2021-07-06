Nintendo 2 Milyon Dolarlık Davada 50 Doların Peşine Düştü

Nintendo'nun 2 milyon dolarlık davası korsan ROM'u ele alıyor. 2,1 milyon dolarlık ceza kararına rağmen, RomUniverse'in sahibi Matthew Storman, ROM sitesini tekrardan açmak istiyor. Nintendo ise ilk 50 dolarlık aylık ödemenin peşine düşmüş durumda.

Mayıs ayında ABD Bölge Mahkemesi RomUniverse.com'un eski sahibi Matthew Storman'ın telif hakkı ve ticari marka ihlali nedeniyle Nintendo'ya 2,1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Şimdi ise Nintendo, ROM sitesini Nintendo içeriği olmadan tekrar açmayı düşündüğünü söyleyen ve aylık 50 dolar ödemesini yapmayan Storman'a karşı kalıcı ihtiyati tedbir istiyor.

Nintendo'nun 2 milyon dolarlık davası korsan ROM'u ele alıyor

Mahkeme belgelerine göre RomUniverse'den ayrıldıktan sonra gelirini işsizlik maaşından elde ettiğini söyleyen Storman'ın, aleyhindeki 2,1 milyon dolarlık kararın küçük bir kısmını bile ödemesi pek olası görünmüyor. Ayda 50 dolarlık ödeme, Nintendo'nun Storman'a önerdiği ve Storman'ın kabul ettiği bir miktar, ancak zararın tamamen karşılanmasının Storman'ın 3.500 yılını alacağı anlamına geliyor.

Yine de Nintendo, Storman'ın 50 dolarlık ilk ödemesini yapmamasının peşine düşmüş durumda. Japon şirket, "davalının geçmiş veya gelecekteki ihlali için kanunda yeterli bir çaresi olmadığını gösterdiğini ve kalıcı bir ihtiyati tedbir ihtiyacının altını çizdiğini" öne sürerek zararları kendi avantajına kullanıyor.

RomUniverse'in ayrıca Nintendo ROM'ları olmadan açılacağı da aktarıldı. Storman'ın avukatı William Rava davada şunları aktardı: "Storman, hala RomUniverse ile ne yapacağını düşündüğünü ve web sitesini geri getirirse Nintendo dışındaki şirketlerden video oyunu içeriği ve ROM'ları olabileceğini ancak Nintendo içeriğine sahip olmayacağını belirtti."

Nintendo ise buna karşı çıkarak, "Storman'ın video oyunu ROM'larını dağıtmaya devam etmek için RomUniverse web sitesini yeniden başlatmayı düşündüğünü tartışmıyoruz bile. Bu kullanım, Nintendo'nun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Storman'ın açıklaması, Nintendo tarafından geliştirilen veya yayınlanan oyunlar ile yalnızca Nintendo konsollarında çalışan üçüncü taraf oyunları arasında ilginç yasal ayrımı ortaya koyuyor. Nintendo'nun, Nintendo konsollarında çalışan ancak telif hakları ve ticari markaları (bu hakları korumaktan sorumlu olan) diğer şirketlere ait olan yüzlerce başka ROM üzerinde de yasal hakkı bulunuyor.

Nintendo dava yanıtında "şikayette bulunduğu sırada ihlal edilen ROM'ların yaklaşık 50.000 kez indirildiğini ve Nintendo oyunlarının perakende fiyatının 20 ila 60 dolar arasında olduğuna dair tartışmasız kanıtlar sunduğunu" savunuyor.