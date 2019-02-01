Nintendo Daha Ucuz Switch Modeli Üzerinde Çalışıyor

Nintendo’nun başarılı oyun konsolu Switch için yeni iddialar ortaya atıldı. Japonya’nın en büyük finansal yayınlarından Nikkei, Nintendo’nun önümüzdeki dönemde daha ucuz ve küçük bir Switch piyasaya sürmeye hazırlandığını aktardı.

Nintendo, bugün yayınladığı bütçe raporlarında 32 milyon adet Switch sattığını duyurmuş ve bugüne kadar en çok satan konsolu Nintendo 64’ün satış rakamlarının neredeyse yakalandığını dile getirmişti. Switch satışlarını artırmak adına harekete geçen Nintendo, konsolun bazı özelliklerini törpüleyerek ucuz versiyonu hazırlamaya başladı.

Ars Technica, Nintendo’dan bazı kaynaklara dayandırdığı detaylarda ise yeni Switch sürümünde gidecek ilk şeyin 90 dolarlık TV bağlantısı olduğunu kaydetti. 90 dolar gibi oldukça pahalı bir fiyatının olmasının yanı sıra USB-C gibi bağlantılar yoluyla televizyonlara kaliteli çıkışlar yapılabildiği, bu sebeple Nintendo’nun ucuz sürümde TV bağlantısını ortadan kaldıracağı ifade edildi.

Yeni Nintendo Switch için daha ucuz bir ekran kullanması muhtemel olan Japon oyun şirketinin, konsoldan ayrılabilen Joy-Cons isimli kontrolörleri de yeni konsolda bütünleşik yapmayı planladığı söylenenler arasında yerini aldı. Yeni konsolla satışlarını yükseltmeyi planlayan Nintendo, 2018 finansal yılı sonunda 17 milyon konsol satışına ulaşmayı planladığı söyledi.