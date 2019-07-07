Nintendo'dan Çok Önemli Bulut Oyun Açıklaması

Nintendo Switch bulut oyununun en büyük faydalarından birini sunabiliyor olmasına rağmen, Nintendo Başkanı bulut oyunlara farklı bir açıdan bakıyor. Nintendo hala bulut oyun teknolojisinde geride kaldıklarını düşünüyor.

Nintendo Switch halihazırda büyük ekranlı televizyonlarda oynamanıza izin veren bir bulut oyun teknolojisine sahip olsa da, şirket başkanı bulut oyunlarda daha fazla gelişmek istediklerini itiraf etti. Yönetici Shuntaro Furukawa'ya b ulut oyunu hakkında ne düşündüğü sorulduğunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yakında tüm oyunların bulut oyunu olmasını beklemesek de bu sektör kesinlikle gelişiyor. Bulut ve akış teknolojilerinin tüketicilere oyun sunmanın bir aracı olarak daha da gelişeceği görüyoruz" şeklinde konuşan Furukawa, böylelikle Nintendo'nun bulut oyunlara kapı araladığını da söylemiş oldu. Nintendo Başkanı açıklamasına şöyle devam etti:

"Pazardaki bulut oyun değişikliğine yetişmeliyiz. Bu değişiklik dünya çapında oyun popülasyonunu arttırırsa, Nintendo'nun sağlayabileceği benzersiz eğlence ile dünya çapındaki insanlara ulaşmak için bize entegre donanım ve yazılım geliştirme yaklaşımımızda daha fazla fırsat verecek"

Bulut Oyun ve Konsol Oyuncuları Ayrılacak

Nintendo direktörü Shigeru Miyamoto ise (Mario, Zelda ve Donkey Kong'un yaratıcısı) gelecekte bulut oyunlarının daha yaygın hale geleceğini düşünüyor ancak bulut oyunların mutlaka Switch gibi konsolların yerini alacağına inanmadığını da söylüyor. Miyamoto'nun bulut oyun açıklaması da şu şekilde:

“Normal konsol oyunlarda eğlenceli olan yapımların devam edeceğinden şüphem yok çünkü yerel olarak çalışıyorlar ve bulutta değiller. Bu çeşitli teknik ortamları, yalnızca Nintendo tarafından yapılmış olabilecek benzersiz bir eğlence için kullanmaya devam etmenin önemli olduğuna inanıyorum”