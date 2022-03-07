Nintendo eShop Artık Rusya'da Kullanılamıyor

Nintendo'nun eShop'u, şirket tarafından kullanılan ödeme hizmetinin Rusya'nın para birimi Ruble'yi kabul etmeme yönünde aldığı kararın ardından artık Rusya'da kullanılamıyor.

Rus Nintendo eShop sayfasına göre eShop şu anda "bakımda" ancak Nintendo'nun Rusya'daki eShop'unu kapatma kararı Nintendo tarafından değil, mağazanın işlemlerini yürüten başka bir şirket tarafından verilmiş gibi görünüyor. Nintendo, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda özellikle sessiz kalırken, oyun endüstrisindeki rakipleri ürünlerinin Rusya'daki satışlarını sınırlamak veya tamamen durdurmak gibi oldukça net ve katı kararlar almıştı.

Nintendo eShop Rusya'da yeniden ne zaman kullanılabilir olacak?

Nintendo eShop'un Rusya'da tekrar ne zaman kullanılabileceği belli değil. Nintendo'nun sitesinde yer alan mesajda şirket kullanıcılardan özür diliyor ve şirketin "yeni gelişmeler oldukça güncellemeleri paylaşacağını" vaat ediyor.

Nintendo'nun Rusya'daki eShop'unu devre dışı bırakma kararı şirketin kendisi tarafından alınmamış olsa da en nihayetinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle ülkeye karşı alınan bir başka eylem olmuş oldu. Oyun endüstrisindeki çok sayıda başka şirket ve Nintendo'nun iki ana rakibi Microsoft ve Sony de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı son derece açık ve katı bir duruş sergiledi. Nintendo'nun ise bu konudaki sessizliğini bozup bozmayacağı bilinmiyor ancak şüphesiz bu sorunla başa çıkmak adına daha net açıklamalar yapacakları günler bizleri bekliyor gibi görünüyor.