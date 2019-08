Nintendo GamesCom 2019 Planlarını Duyurdu

Bu senenin GamesCom fuarı yaklaşırken oyun dünyasında da heyecan git gide artıyor. Bizleri yine oyunlarla yatıp kalkacağımız bir hafta bekliyor. Önümüzde yaklaşık iki haftalık bir süreç varken Microsoft ve THQ Nordic sonrasında Nintendo da programını açıkladı.

GamesCom 2019 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında yine Köln şehrinde gerçekleşecek. Birçok önemli yayıncı ve geliştiriciyi göreceğimiz fuarda Nintendo da bulunacak. Japon teknoloji şirketi bünyesindeki bir çok oyunu fuar alanına gelen oyuncularla buluşturacak. Bu oyunların bir kısmı için oynanış gösterimi yapılacakken, bir kısmı da kurulacak olan oyun istasyonlarında bizzat oynanabilecek.

Eğer GamesCom 2019 fuarına gidecekseniz, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Pokemon Sword and Pokemon Shield, Daemon X Machina, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition ve The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition oyunlarını deneyebilirsiniz. Bunların yanı sıra Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Astral Chain, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 ve The Witcher III: Wild Hunt - Complete Edition için oynanış gösterimleri yapılacağını söyleyelim.

Son olarak, fuar boyunca Super Smash Bros. Ultimate ve Splatoon 2 için turnuvaların yapılacağını da söylemeden geçmeyelim.