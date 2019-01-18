Nintendo Her Yıl 2-3 Mobil Oyun Piyasaya Sürmeyi Planlıyor

Nintendo, Switch adlı oyun konsolunda ve oyunlarında elde ettiği başarıyla ev konsolu pazarında rakip konsolları adeta yok ediyor. Hatta şirketin bu başarısı, daha önce Wii U’da yaşanan başarısızlığı da unutturuyor. Nintendo, daha önce girmeyi reddettiği bir pazar olan mobil oyun pazarını da son yıllarda benimsemiş görünüyor.

Bir Japon yayın kurumu olan Kyoto Shimbun’a konuşan ve konuşmasında mobil pazara olan bağlılıklarını gösteren Nintendo Genel Müdürü Shuntaro Furukawa, Nintendo’nun her yıl 2-3 mobil oyun piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Furukawa ayrıca, şirketin sadece mobil oyunlar üzerinde çalışmak gibi bir planının olmadığını söyledi.

Furukawa, "Nintendo Switch oyunlarının, akıllı telefon oyunları gibi oynanması ya da tam tersi olması gibi bir niyetimiz yok. Amacımız insanların Nintendo’nun karakteriyle ilgilenmesini sağlamak ve hayran kitlemizi arttırmak." ifadelerini kullandı.

Furukawa geçtiğimiz dönemlerde de Nintendo’nun geleceği hakkında bazı açıklamalar yapmış ve bu açıklamaları yanlış yorumlayan birileri tarafından bir makale kaleme alınmıştı. Birçok kişiye göre Furukawa’nın son açıklaması, yanlış yorumlanan makaleye de bir cevap niteliği taşıyor.

Furukawa daha önceki açıklamalarında, Nintendo’nun gelecekte bir gün artık ev konsolları üretmeyen bir şirket olabileceğini söylemişti. Aslında bu açıklama, Nintendo’nun yakın zamanda yapmakta olduğu herhangi bir şeyi sonlandıracağının işareti değildi. Sadece Nintendo’nun değişime ayak uydurabilecek esnek bir şirket olduğunu belirtmek amacıyla böyle bir açıklama yapılmıştı.

Şu anda Nintendo’nun bu yıl için hangi mobil oyunları piyasaya sürmeyi planladığı bilinmiyor. Şimdilik sadece bir Mario Kart mobil oyunu üzerinde çalışıldığını ve bu oyunun Mart 2019’da piyasaya sürülmesinin planlandığını biliyoruz.