Nintendo Kendi Animasyon Stüdyosunu Kuruyor

Ünlü Japon oyun şirketi Nintendo, Nintendo Pictures adı altında kendi animasyon stüdyosunu kurmak için çalışmalara başladı. Pixar ve Disney'e benzer bir şekilde Nintendo'nun kendi kahramanlarını dünya çapında pazarlamak amacıyla kurulacak olan şirket, yeni animasyon şirketi girişimi için Dynamo Pictures'u satın aldı.

2000'lerin başında yaşanan oyunların filmleştirilmesi akımı son yıllarda yeniden gündemde. HBO'da yeni yayınlanacak olan The Last of Us dizisi ile Sony'nin merakla beklenen yeni film serisi Uncharted, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Nintendo oyunlarından çıkmış olan karakterlerin Dedektif Pikachu ve Sonic The Hedgehog gibi filmlerle dünya çapında başarı yakalaması, ünlü oyun firmasının bu alana yönelmesiyle sonuçlandı.

Sinemalarda Mario Görmeye Hazır Olun!

Yaşanan son gelişmeler Nintendo'nun ilk sinema girişimleri değil. Daha önce Mario Bros Super Show adında bir animasyon dizisine imza atan şirket, çıkan dizinin kalitesizliği ve izleyicilerden gelen tepkiler sonrasında sinema-televizyon sektöründen geri çekilmişti. Pandemi sonrası oyunlara artan ilgiyi sektöre girmek için yeni bir şans olarak gören Nintendo; Mario, Donkey Kong, Zelda ve Sonic gibi ikonik karakterleri için animasyon filmler çekmeye başlayacak.

Nintendo Pictures'un ekim ayında faaliyete geçmesi bekleniyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni animasyon filmler hakkında şu an herhangi bir detay bulunmuyor.